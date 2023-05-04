CHP'li Bayrakçı son anketi açıkladı

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili son anketi canlı yayında paylaştı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 44,6 ile zirvede yer aldığı görülürken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise oy oranının yüzde 41 olduğu görüldü.

SONAR Araştırma Başkanı Bayrakçı, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili son anketi CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında paylaştı.

Buna göre, 1.turda yapılan seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 44,6 ile zirvede yer aldı.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise oy oranının yüzde 41 olduğu görüldü.

Ankete göre, seçimin 2.tura kalması halinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,1 ile kazanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise ikinci turda yüzde 47,9 oldu.

"MHP dendiği kadar az oy almayacak"

"2 partide biraz yoğunlaşma oldu." diyen Bayrakçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

2 partide biraz yoğunlaşma oldu. AK Parti ve CHP'ye bir yöneliş oldu. AK Parti 40'ın ya altı ya da üstü civarına geldi. CHP'de 30'un biraz üstüne altına geldi. MHP dendiği kadar az oy almayacak. Yeniden Refah'ın da 2'ye kadar katkısı var.

DSP'de bazıları çok eleştirdi ama 400-500 bine yakın oy ki bu da yüzde 1'e tekabül eder. Cumhur İttifakı ile ilgili barıştırdı diyebilirim.

Millet İttifakı'nda durum CHP'de oy artışı var adayın Kılıçdaroğlu olmasından dolayı. DEVA'nın 1 puan, Gelecek'in daha az bir katkısı var Saadet ile birlikte 3 puan bir katkı oluyor. Ankara 1. bölgede adaylar nedeniyle sıkıntı çekecek ama Erzincan'da Sarıgül sebebiyle vekil çıkaracaklar. İyi Parti iyi bir çıkıştaydı ve duraksamaya geçti. Kendi ölçülerinde gücünü koruyor.

SONAR'ın tespiti bu. Sinan Oğan yükseldi. Eğer seçmende 2'li polarizasyon olmasaydı Muharrem İnce 8-9'dan aşağı olmazdı.