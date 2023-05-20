CHP'li başkandan gazeteciye edepsiz hareket
CHP Tekirdağ İl Başkanı Nallar, depremzedelerin dışarı atılmasıyla ilgili haberi yapan gazeteciye, 19 Mayıs törenleri esnasında onlarca kameranın önünde, edepsiz hareketlerde bulundu.
Gündem 20.05.2023, 13:31
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeleri kapı önüne konulmasıyla ilgili haberi yapan gazeteciye CHP'li il başkanının yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.
19 Mayıs töreninde CHP Tekirdağ İl Başkanı Volkan Nallar depremzedelerin kovulma haberini yapan gazeteci Ertan Gence’ye küfür içerikli el hareketi yaptı.
Nallar'ın yaptığı el hareketi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
CHP'li Başkandan 19 Mayıs töreninde skandal hareket— HURMA (@HurmaEdit) May 20, 2023
▪️19 Mayıs töreninde CHP Tekirdağ İl Başkanı Volkan Nallar depremzedelerin kovulma haberini yapan gazeteci Ertan Gence’ye küfür içerikli el hareketi yaptı. pic.twitter.com/yB1Zn2HbYc
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