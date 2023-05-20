CHP'li başkandan gazeteciye edepsiz hareket

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeleri kapı önüne konulmasıyla ilgili haberi yapan gazeteciye CHP'li il başkanının yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

19 Mayıs töreninde CHP Tekirdağ İl Başkanı Volkan Nallar depremzedelerin kovulma haberini yapan gazeteci Ertan Gence’ye küfür içerikli el hareketi yaptı.

Nallar'ın yaptığı el hareketi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.