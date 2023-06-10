CHP'li başkan herkesin içinde vatandaşa tokat attı
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kalabalık bir salonda toplanan partisinin sandık görevlilerinden birine kalabalığın ortasında tokat attı.
CHP'nin seçimlerde neden yüksek oy alamdığına ilişkin tartışmalar devam ederken, parti yöneticilerinden tepik çeken açıklamalar ve hareketler gelmeye devam ediyor.
En son kendisine oy vermeyen köylülere hakaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bir vatandaşa tokat attı.
Karalar'ın bir toplantı salonunda, partinin sandık görevlisi olduğu belirtilen kişiye kalabalığın ortasında bağırdıktan sonra tokat attı.
Salondakilerin sözlü olarak tepki gösterdiği olaya fiili olarak müdahale eden olmadı.
İşte Zeytan Karalar'ın vatandaşa tokat attığı o anlar:
CHP Adana BB Başkanı @ZeydanKaralar01 sandık görevlileri ile buluştuğu bir toplantıda, partilisini kürsüye çağırıp herkesin gözü önünde tokatladı!— Umut Mürare (@umutmurare) June 10, 2023
Cenab-ı Allah bunların şerrinden ülkemizi korusun.
Ellerine az bir güç geçince millete yapmayacakları zulüm yok! pic.twitter.com/sCjX0WQawh
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