CHP'li başkan herkesin içinde vatandaşa tokat attı

CHP'nin seçimlerde neden yüksek oy alamdığına ilişkin tartışmalar devam ederken, parti yöneticilerinden tepik çeken açıklamalar ve hareketler gelmeye devam ediyor.

En son kendisine oy vermeyen köylülere hakaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bir vatandaşa tokat attı.

Karalar'ın bir toplantı salonunda, partinin sandık görevlisi olduğu belirtilen kişiye kalabalığın ortasında bağırdıktan sonra tokat attı.

Salondakilerin sözlü olarak tepki gösterdiği olaya fiili olarak müdahale eden olmadı.

İşte Zeytan Karalar'ın vatandaşa tokat attığı o anlar: