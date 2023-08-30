CHP İzmir'de delegelikten istifa depremi

CHP Çiğli ilçe kongresinde "uzlaşılan listenin son anda değiştirildiği" iddiası gerilime neden oldu. Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü il delegeliğinden istifa edip Kılıçdaroğlu’ndan randevu istedi.

CHP'de seçimlerin ardından başlayan kurultay süreci, ilçe kongreleriyle sürüyor.

Bazı ilçelerde kongreler sakin geçerken, bazı ilçelerde ise kavgalara varan tartışmalar yaşanıyor. Tartışmalı kongrelerden biri de İzmir'in Çiğli ilçesinde yapıldı.

Diken’in haberine göre Çiğli'de 3 adaylı kongre süreci yaklaşırken, taraflar kongre öncesi bir araya gelerek bir isim ve liste üzerinde "uzlaşı" sağladı. Kongrenin yapıldığı 27 Ağustos Pazar günü öncesi, taraflar yaklaşan yerel seçimler nedeniyle "kutuplaşma"yı önlemek için bir toplantı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve il başkanı Şenol Aslanoğlu garantörlüğünde Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve taraflarla görüşmeler devam etti. İddiaya göre toplantıda üç farklı aday ve listenin kongrede yarışması halinde olumsuzluklar yaşanacağı ve bunun yerel seçimlere etki edeceği fikri paylaşıldı. Bunun üzerine tarafların ortak bir aday ve liste üzerinde uzlaşması sağlandı.

KONGREDE FANRKLI LİSTE

Kongrenin yapıldığı pazar günüyse divana üzerinde uzlaşının aksine farklı bir yönetim kurulu sunuldu. Listenin okunmasıyla kongrenin yapıldığı salonda gerilim yaşandı. Delegelerden yarısından fazlası durumu protesto ederek salondan ayrıldı (435 delegenin 197’si oy kullandı).

Gerginlik artınca oylama polis nezaretinde yapıldı. Öte yandan partililer, oylamanın usulsüz yapıldığı gerekçesiyle seçimin iptali yönünde dilekçe verdi.

Duruma tepki gösteren Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise "uzlaşılan listenin yerine başka bir liste sunulması" nedeniyle il delegeliğinden istifa kararı aldı. Gümrükçü, istifa dilekçesini YSK’ya teslim ederken, Kılıçdaroğlu’ndan da randevu talep etti. Gümrükçü ile Kılıçdaroğlu’nun bu hafta görüşme yapması bekleniyor.

Olaylı Çiğli Kongresi sonrası Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i arayıp tepki gösterdiği öğrenildi. Gümrükçü’nün Soyer’e “Ortak liste konusunda ben sizin sözünüze güvendim. Ama kongrede yapılanlar ortada. Bu olmadı” dediği iddia edildi. Gümrükçü’nün ayrıca büyükşehir ve belediye başkanları WhatsApp grubundan çıktığı da belirtildi.