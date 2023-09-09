CHP ile İmamoğlu arasında ilk somut kopuş

CHP'nin seçimlerde aldığı yenilgiden sonra kendisi de seçim çalışmalarına dahil olduğu halde suçu sadece Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimde arayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partiyle ilk somut kopuşunu yaşadı. İmamoğlu, Mansur Yavaş ve diğer büyükşehir belediye başkanlarının da katıldığı CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmazken, aynı anda Cumhuriyet gazetesi üzerinden parti yönetimine "değişim" çağrısında bulundu.

Kendisi de aday olduğu halde yenilgiyle sonuçlanan seçimlerden sonra CHP'de değişim tartışmalarını başlatan ve dolaylı yoldan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerektiğini ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir hamle daha geldi. Ankara'da düzenlenen CHP'nin 100. yıl kutlamalarına katılmayan İmamoğlu, Cumhuriyet gazetesi için kaleme aldığı yazıda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yazısında savaştan çıkan Almanya, Japonya ve Güney Kore'nin ekonomide geldiği noktaya değinen İmamoğlu, "Bugün bizim de böyle büyük bir sıçramaya ihtiyacımız var" diyerek sözü CHP'deki değişim tartışmalarına getirdi.

"YENİ BİR MUHALEFET"

CHP bir değişim yaşanmasının zaruri bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şu ifadelere yer verdi: "Bugün CHP ve onun liderliğindeki muhalefete iktidar vizesi vermeyen millet, Türkiye'yi sıçratarak zenginleştirecek, güçlü ve adil bir Türkiye'yi inşa edecek bir muhalefeti gördüğünde, tereddüt etmeden iktidara taşıyacaktır. İşte milletin CHP'yi değişime zorlamasının nedeni budur. Bizim en önemli, en acil görevimiz hep beraber bu muhalefeti yaratmaktır. Bunu yaratmanın yolu ülkenin tüm vatanseverlerini birleştiren yeni, kapsayıcı ve güçlü bir vizyonun hikâyesini yazmaktır.

Türkiye'nin çoğulcu demokrasiye ve sıçrayarak kalkınmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken değişmeye, bunun için yeni bir hikayeye ihtiyacı var. Biz de bu milletle bu hikayeyi yeniden yazacağız. Bir tespit bir de vaatle bitireyim. Tespitim şu: CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de şu olsun: CHP değişecek, Türkiye değişecek."

İSTANBUL'DA PARALEL KUTLAMA ETKİNLİĞİ

İBB Başkanı İmamoğlu, Ankara'daki etkinliklere katılmadı. Ancak İstanbul'da partisinin etkinliklerine paralel bir etkinlik düzenleyerek buradan parti yönetimine mesaj verdi.