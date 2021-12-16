CHP iklimi değiştirdi! Ağustos'ta kar küremişler

Sayıştay Başkanlığı’nın 2020 yılına ait yayınladığı denetim raporları CHP’li belediyelerde yapılan usulsüzlükleri tek tek ortaya koydu.

Yayınlanan Sayıştay raporlarında CHP’li belediyelerin, torba ihalelerden milyonluk doğrudan temin ihalelere, yandaş vakıflara yapılan hukuksuz yer tahsislerden yönetim kurulu kadrolarındaki artışlara ve ağustos ayında karla mücadeleye kadar pek çok usulsüz işlemin yapıldığı ortaya çıktı.

TUHAF KAR İHALESİ

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2020 yılında karla mücadele için kar küreme, tuz serpme ve bunlara ilişkin araç gereç ve personel çalıştırma kapsamında 93 milyon 961 lira bedelle ihale yaptı.

İBB ile firma arasında imzalanan sözleşmeye göre karla mücadele aralık ve mart aylarını kapsıyordu ancak İBB mevzuata aykırı bir şekilde ihaleyi ağustos sonuna kadar uzattı. Böylece, kış şartlarının olmadığı yaz aylarında bile ilgili firmaya ödeme yaptı. Skandal, Sayıştay’ın kamuoyuna açıkladığı denetim raporunda ortaya çıktı. Sayıştay, İBB’yi ‘Ağustos ayında karla mücadele olmaz’ diye uyardı.

YANDAŞA TAHSİS

CHP’li İzmir Balçova Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan bazı taşınmazları mevzuata aykırı olarak yandaş vakıf ve derneklere tahsis etti.

Sayıştay’ın Balçova Belediyesi 2020 denetim raporunda, Balçova Belediyesi’nin mülkiyetinde olan 1230 ada 3 parsel - 1381 ada 1 parsel - 1394 ada 1 parsel - 419 ada 159 parsel ve 1316 ada 5 parselde bulunan taşınmazların 5393 sayılı kanunun 75’inci maddesine aykırı olarak bazı dernek ve vakıflara tahsis edildiği belirtildi.

222 MİLYONLUK TORBA İHALE

İBB, 2020 yılında, 222 milyon 653 bin 507 lira + KDV bedelle organizasyon, tanıtım, duyuru ve baskı çalışmaları ihalesi yaptı. 152 kalemden oluşan ihalenin ayrı ayrı yapılması gerekirken, tek bir ihalede birleştirilerek yapıldığı saptandı. Yapılan ihalenin kamu ihale kanununun rekabet, saydamlık ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı ilkelerine aykırı olduğu Sayıştay raporunda belirtildi.

KURUL ÜYE KADROSU DOLDU

İBB’ye ait şirketlerdeki yönetim kurulu üye kadrosu geçen yıla göre 101 kişi artarak 460 kişiye çıktı. Sayıştay’ın 2020 yılı denetim raporunda, şirketlerde biri başkan olmak üzere toplam 5 kişilik yönetim kurulu kadrosu olması gerekirken, İBB’deki şirketlerde bu sayının makul ve mutat sayının çok üzerinde olduğu belirtildi.

İhalesiz 20 milyon

CHP’li İzmir Karşıyaka Belediyesi de 2020 yılındaki mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için toplam 20 milyon lira ihale yapmadan doğrudan temin yöntemiyle iş dağıttı. Sayıştay raporuna yansıyan usulsüzlükte, CHP’li Karşıyaka Belediyesi 2020 yılında doğrudan temin yoluyla yani ihale yapmadan mal alımları için 6 milyon 523 bin lira, hizmet alımları için 4 milyon 349 bin lira, yapım işleri için ise 6 milyon 210 bin lira harcama yaptı.

Bu durum, “Belediyenin plan ve program yapmaktan uzak olduğunu, çeşitli sebeplerle ihale yapmaktan kaçındığını ve bütçesini verimli kullanmadığını göstermektedir” ifadeleri ile Sayıştay raporunda yer aldı.