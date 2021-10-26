CHP, HDP istediği için mi 'hayır' diyecek?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulacak olan Suriye tezkeresine hayır diyeceklerini duyurdu. TSK'nın sınır ötesindeki görev süresini 2 yıl uzatacak olan tezkereye AK Parti, MHP ve İYİ Parti evet oyu vereceğini açıklamış, HDP ise hayır oyu kullanacağını bildirmişti.

HDP: HAYIR DEYİN

Hatta HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, tezkere için "İktidar savaş politikalarıyla varlığını güvence altına almaya çalışıyor" diyerek muhalefete "hayır deyin" çağrısı yapmıştı.

HDP'li İmam Taşçıer de "CHP tezkereye 'evet' diyecekse hiçbir Kürt, 'CHP, AK Parti’den daha iyidir' diye oy vermemeli" ifadesini kullanarak CHP'ye açıkça rest çekmişti.

Benzer şekilde HDP'li Pervin Buldan da "İktidarın Suriye tezkeresi ile Türkiye'yi yeni maceralara sürükleme ve kendi koltuğunu sağlama alma gayretlerine destek olmayın" demişti.

CHP HDP'Yİ DİNLEDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulacak olan Suriye tezkeresine "hayır" diyeceklerini bildirdi. Özel, "Suriye'ye sınır ötesi için istenen 2 yıllık tezkereye hayır oyu vereceğiz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU BELLİ ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, "Suriye'yle savaş değil, Suriye'yle barışacağız. Karşılıklı büyükelçilikleri açacağız. Biz hiçbir askerimizin ve polisimizin Suriye'de şehit olmasını istemiyoruz" diye konuşmuştu.

"İÇİMİZ YANA YANA"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki yıl önce tezkere için "İçimiz yana yana evet diyeceğiz" çıkışında bulunmuştu. CHP lideri, ilgili konuşmasında "Tezkere bugün Meclis'te görüşülecek. Oradaki askerlerin burnu kanamasın diye tezkereye içimiz yana yana evet diyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.