CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti.
Gündem 19.11.2022, 09:15
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, evinde aniden fenalaşarak kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi. 68 yaşındaki Celal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim'de solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 14 Ekim'de yoğun bakımda tedavi gören kardeşini ziyaret etmişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, 68 yaşında hayatını kaybetti. İzmit'teki evinde kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, saat 14.00'te Tavşantepe Cemevi'nde kılınacak namazın ardından Kent Mezarlığı'na defnedilecek.
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