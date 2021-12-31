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CHP eski çağdan çıkamadı!

CHP tüm değişim iddiaları ve ‘muhafazakar partiler’le ittifakına rağmen din, dindarlar ve Kur’an eğitimine yaklaşımında bir arpa boyu yol alamadı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 4-6 yaş arası çocuklara Kur’an eğitimi verilmesine “Ortaçağ zihniyeti” diyerek bu kursların kapatılmasını istedi.

Gündem 31.12.2021, 08:26
CHP eski çağdan çıkamadı!

CHP’lilerin içinde yatan tek parti zihniyeti bu kez 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur’an kurslarında açığa çıktı. Söz konusu kursları kast ederek Diyanet İşleri Başkanlığı’nı okul öncesi eğitim birimi kurmakla suçlayan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, bu kurslardan ‘sübyan mektebi’ diye söz etti.

Özel’in, “Okul öncesi eğitim Milli Eğitim’in işi mi Diyanet’in mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar kurumsallaştırmaya, zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla orada fiziğin ‘F’si yok, matematiğin M’si yok. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir Orta Çağ zihniyetine yönelmenin bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu memlekete, ne bu millete bir faydası var ne de Anayasa'ya uygunluğu var” şeklindeki açıklaması büyük tepki çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin toplumda açtığı yaralar nedeniyle helalleşme çağrısı ardından gelen Özel’in bu açıklaması CHP zihniyetinde bir şeylerin değişmeyeceğinin kanıtı oldu.

EV HANIMLARININ TALEBİ

Özel’in diline doladığı 4-6 yaş grubuna yönelik Kur’an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce düzenleniyor. Bu kursların çocuklu ev hanımlarından gelen talep üzerine hizmete alındığı belirtildi.

Bu eğitimin STK’lar yerine belli bir program dahilinde yürütülmesi, bazı sivil kuruluşların dini eğitim adı altında yasal olmayan faaliyetlere devam etmesinin önlenmesi gibi gerekçelerden hareketle yeni bir programa ihtiyaç duyulduğu hatırlatıldı. Bu doğrultuda din eğitiminde yaş sınırlamasının kaldırılmasıyla birlikte, gelen talepler doğrultusunda değerler eğitimini esas alan “Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)” hazırlandığı kaydedildi.

KUR’AN’I TANIYORLAR

Kur’an kursları 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 10 ilde pilot olarak uygulanmaya başladıktan sonra Türkiye genelinde yaygınlaştırıldı. Kurslarda eğitimler, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mezuniyeti bulunan öğreticiler tarafından veriliyor. Çocuklara bu kurslarda yüzde 75 dua, şükür ve özür dileme, sevgi ve merhamet, saygı, sorumluluk, yardımlaşma, sabır, iyilik, doğruluk ve dürüstlük, yüzde 25’inde ise Kur’an’ı Kerim’i tanıma, Kur’an harflerini tanıma öğretiliyor.

Müslümanları itham etti

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, 4-6 yaş grubundaki kurslar hakkında Yeni Şafak’a konuştu. Sübyan okulu yakıştırmasının doğru olmadığını belirten Dinç, şu ifadeleri kullandı: Çocuklarla oyunlar oynayarak, Allah’ını, Peygamber'ini, kitabını, kitabının harflerini tanıyacak şekilde vatanını, milletini, bayrağını seveceği şekilde etkinlikler düzenliyoruz. Erken yaştan itibaren çocukların İngilizce öğrenmesinde problem yok, jimnastik ve bu tarz etkinliklere gitmesinde problem yok ama din eğitimine dair bir konu gündeme geldiğinde hemen Orta Çağ yakıştırması yapıp, bütün Müslümanları, bu çocukların anne babalarını itham edecek bir yaklaşım hoş olmadı. Bilimsel temele uygun hem öğrencilere hem öğreticilere yönelik boyama kitapları, oyun etkinlikleri hazırlandı. Tamamen çocukların gelişimine uygun. (Özgür Özel) Keşke gidip bir 4-6 yaş Kur’an kursumuzu ziyaret etseler, baksalar burada ne yapılıyor diye.

CHP, Kur'an ile barışamadı

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir ise Özgür Özel’i “İşte bu CHP zihniyeti, dinle, Kur’an’la halkıyla, halkının değerleriyle barışamayan köhnemiş CHP zihniyeti” diye eleştirdi. Güldemir, “28 Şubat’ın karanlık dehlizlerinde kalan bu zihniyet her fırsat bulduğunda yeniden hortluyor. CHP, halkıyla kavgalı bu zihniyeti maalesef bir türlü bırakamıyor. Kimse kusura bakmasın bu millet 28 Şubat zihniyetini sonsuza kadar yerin dibine gömdü ve bir daha kimsenin bunu hortlatmasına izin vermez” şeklinde konuştu.

Dinimizi öğretiyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter üzerinden CHP’li Özgür Özel’e fotoğraflarla yanıt verdi. Erbaş, “Peygamberimiz (s.a.s) çocuklarımıza 7 yaşına kadar sevginin, saygının, doğruluğun güzelliğini; yalanın, iftiranın kötülüğünü; değerlerimizi, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır gibi temel dini vecibeleri öğretmemizi istiyor. 4-6 yaş Kur’an kurslarımızda bunun eğitimini veriyoruz” ifadelerini kullandı. Erbaş’ın yayınladığı fotoğraflarda, öğrencilerin yalnızca dini dersler değil, bilimle ilgili bilgiler öğrendikleri de dikkat çekti.

#chp #Özgür Özel
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