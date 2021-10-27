CHP dostları için hayır dedi

CHP, HDP’nin tezkereler için ‘hayır oyu verin’ talimatına uydu. TBMM Genel Kurulu’nda dün Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereler görüşüldü. Türkiye’nin sınır güvenliği için kritik öneme sahip tezkere oylaması CHP-HDP ittifakına dönüştü. Tezkere görüşmelerinde gözler, günler öncesinde HDP’nin Millet İttifakı paydaşlarına gönderdiği gözdağı niteliğindeki mesaj nedeniyle CHP’nin takınacağı tavra odaklandı.

OYLAMA GÜNÜ TEHDİT

Daha önce tezkere üzerinden CHP’ye gözdağı veren HDP, son tehdidi oylamanın yapılacağı gün yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Bu tezkereye evet demeyin” diyerek tehdit etti. Mesajın adreslerinden İYİ Parti tezkerelere evet oyu kullanacağını söylerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu topu MYK’ya atmıştı.

SAATLER KALAHAYIR KARARI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, oylamaya saatler kalmışken tezkereye ‘hayır’ yönünde oy kullanacaklarını açıkladı. TBMM’de CHP Grubu adına konuşan Ünal Çeviköz de “Suriye’de askerlerimizin daha fazla kalmasına karşı çıkıyoruz. Biz bu tezkereye hayır diyoruz” ifadelerini kullandı.

HDP İSTEDİ, CHP UYDU

Genel Kurul’da CHP Grubu adına konuşan Genel Başkan Danışmanı Ünal Çeviköz, “Suriye topraklarında macera aranmasından vazgeçilmeli. Suriye’de askerlerimizin daha fazla kalmasına karşı çıkıyoruz. Askerlerimizin canlı kalkan olmasına karşı çıkıyoruz ve biz bu tezkereye hayır diyoruz” dedi.

CHP’YE RAĞMEN GEÇTİ

Irak ve Suriye’ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP’nin “hayır” oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti’nin “evet” oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı. Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamındaki Lübnan tezkeresi ise 1 yıl süreyle uzatıldı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Ben inanıyorum ki muhalefet partileri, özellikle ana muhalefet partisi bu tezkere konusunda geçmiş tavrından farklı bir tutumu gündemine alacaktır, almalıdır. Aksi takdirde bu iktidarın savaş politikalarının Türkiye’de demokratik yeni başlangıç arayışlarını boğmaya yönelik olduğu gerçeğini ıskalamış oluruz” demişti.

Buldan kabul etti!

Tezkerenin işari oylamasına HDP Eş Başkanı Pervin Buldan damga vurdu. Buldan oylama sırasında yanlışlıkla ‘kabul edenler’ sorusuna elini kaldırdı. Bu arada İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray gruplar adına yaptığı konuşmada, Osman Kavala için AİHM kararlarının uygulanması gerektiğini söyledi.

Milli güvenlik hassasiyeti yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Suriye ve Irak tezkeresine ‘hayır oyu’ vereceğini açıklayan CHP’ye tepki geldi. Çelik, “Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkereler Türkiye’nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder. Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Türkiye’nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok” dedi.

Kandil’in talimatı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP’nin Kandil’den gelen talimatla hayır oyu verdiğini söyledi. Özkan, “Dün sözde ‘evet’, özde ‘hayır’ diyen CHP, bugün sözde de özde de ‘hayır’ demek suretiyle Kandil’in, HDP’nin talimatıyla siyaset yapıyor” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da, “HDP, ‘Tezkereye hayır deyin.’ çağrısı yaparken bir de baktık ki CHP, tezkereye ‘hayır’ diyeceğini açıkladı. Şapka düştü, kel göründü” ifadelerini kullandı.