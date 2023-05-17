CHP ders almamış, olanı inkar edecek

CHP'nin seçmenden yediği seçim tokadının yeterince bir etki bırakmadığı görülüyor. Herkesin bildiğini vatandaştan gizlemeye çalışarak algı oluşturmaya çalışan CHP sandıkta beklemediği bir kayıp yaşamıştı. Gelen son bilgilere göre ise CHP'nin bir kez daha "HDP ile ilişkimiz yok" algısı üzerinde çalışacağı belirtiliyor.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.50 oyuna karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. Milletvekilliği seçimlerinde ise Cumhur İttifakı yüzde 49,46 oyla 267 vekil çıkarırken, Millet İttifakı yüzde 35.02 oyla 169 vekil çıkardı.

İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi ile birlikte Türkiye'nin 28 Mayıs'ta 2. tur için sandığa gideceği kesinleşti. Bu durumda her iki ittifak da 2. tur stratejileri için yeniden kolları sıvadı. Aradaki yüzde 4,61'lık oy oranına kapatmak için harekete geçen CHP cephesinde ise çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kulislere düşen son bilgilere göre Millet İttifakı yeni strateji üzerinde çalışıyor. Buna göre, 28 Mayıs için politikanın "güvenlik" meseleleri üzerinden oluşturulacağını öğrenilirken, 9 aydır sürdürülen ve etkisiz bulunan "Sana Söz Baharlar Gelecek" kampanyası da rafa kalkacak. Bunun yerine daha agresif bir dil benimsenecek.

İsmail Saymaz'ın köşe yazısında aktardığı kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlu, partisini terörle ilişkilendiren algıyı tersine çevirmeyi planlanıyor. Geliştirilen stratejiye göre terör ve güvenlik politikalarıyla ilgili karşı duruş gösterilecek. "PKK ile FETÖ ile asıl siz iç içesiniz" diye çıkış yapılacak. "Bir tek çakıl taşımızı kimseye kaptırmayacağız" vurgusu öne çıkarılacak. Suriyeliler ve kaçak göçmenler meselesinin altı çizilecek.

HÜDA PAR'A SALDIRACAKLAR

Öte yandan 2. tur stratejinde AK Parti ve şu ana kadar defalarca hiçbir terör örgütü ile ilişkisi olmadığını, Türk bayrağıyla hiçbir sorunun bulunmadığını vurgulayan Hüda Par arasındaki ilişki vurgulanacak. HÜDA-PAR'ın olmayan Hizbullah örgütüyle ilişkisi olduğu ileri sürülerek, "Hizbullah'ı meclise soktunuz" denilecek

Ayrıca 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5 oy olan Sinan Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya gelinecek. Kılıçdaroğlu'nun bugün veya yarın Oğan'ı arayabileceği ifade edilirken, Muharrem İnce ile temas kurulması beklenmiyor.