CHP depremzedeleri dışarı attı, bakanlık sahip çıktı

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, seçimlerde deprem bölgesinden istenen oyun alınamaması üzerine otelde konakladığı depremzedeleri dışarı attı.

Depremzedelerin otelden atılması büyük yankı uyandırdı.

İçişleri Bakanlığı anında devreye girerek depremzedelerin yeniden otellere alınması talimatını verdi.

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldıkları otelden çıkarılan depremzedenin sitem dolu sözleri yürek burktu: "Seçime kadar mıydı bizimle işiniz?" pic.twitter.com/0c5CmPLX8G

Bakanlık tarafından belediyeye gönderilen talimat yazısı şöyle:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı (Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı) 16.05.2023 tarih ve 270910 sayılı yazısı.

İlgi yazıda 06.02.20223 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle barınma ihtiyacı duyan afetzedelerimizin Süleymanpaşa İlçesinde kiralanan otelde masraflarının bugüne kadar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince karşılandığı ancak 21.05.2023 tarihinden itibaren afetzedelere verilen geçici konaklama hizmetinin sonlandırılacağı bilgisi alınmıştır.

Asrın felaketine maruz kalan afetzedelerimizin milletimizin ve devletimizin emaneti oldukları hassasiyetiyle konaklama ve diğer ihtiyaçlarının tamamının karşılanması, misafirlerimizin ne zaman isterlerse o zamana kadar konaklayacakları şekilde bedeli ödenmek kaydıyla otel tahsisinin sağlanması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim