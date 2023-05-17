CHP depremzedeleri dışarı attı, bakanlık sahip çıktı
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin dışarı attığı depremzedelere sahip çıktı. Bakanlık, belediyeye depremzedelerin otele geri alınması talimatını verdi.
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, seçimlerde deprem bölgesinden istenen oyun alınamaması üzerine otelde konakladığı depremzedeleri dışarı attı.
Depremzedelerin otelden atılması büyük yankı uyandırdı.
İçişleri Bakanlığı anında devreye girerek depremzedelerin yeniden otellere alınması talimatını verdi.
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldıkları otelden çıkarılan depremzedenin sitem dolu sözleri yürek burktu:— EHA MEDYA (@eha_medya) May 16, 2023
"Seçime kadar mıydı bizimle işiniz?" pic.twitter.com/0c5CmPLX8G
Bakanlık tarafından belediyeye gönderilen talimat yazısı şöyle:
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı (Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı) 16.05.2023 tarih ve 270910 sayılı yazısı.
İlgi yazıda 06.02.20223 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle barınma ihtiyacı duyan afetzedelerimizin Süleymanpaşa İlçesinde kiralanan otelde masraflarının bugüne kadar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince karşılandığı ancak 21.05.2023 tarihinden itibaren afetzedelere verilen geçici konaklama hizmetinin sonlandırılacağı bilgisi alınmıştır.
Asrın felaketine maruz kalan afetzedelerimizin milletimizin ve devletimizin emaneti oldukları hassasiyetiyle konaklama ve diğer ihtiyaçlarının tamamının karşılanması, misafirlerimizin ne zaman isterlerse o zamana kadar konaklayacakları şekilde bedeli ödenmek kaydıyla otel tahsisinin sağlanması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|32
|76
|2. Fenerbahçe
|31
|68
|3. Beşiktaş
|32
|68
|4. A.Demirspor
|31
|60
|5. Başakşehir
|31
|51
|6. Konyaspor
|33
|49
|7. Kayserispor
|32
|49
|8. Trabzonspor
|31
|48
|9. Karagümrük
|31
|44
|10. Alanyaspor
|33
|38
|11. Sivasspor
|33
|37
|12. Kasımpaşa
|32
|37
|13. Antalyaspor
|31
|36
|14. Ankaragücü
|31
|35
|15. İstanbulspor
|32
|35
|16. Giresunspor
|31
|28
|17. Ümraniye
|31
|26
|18. Gaziantep FK
|31
|25
|19. Hatayspor
|31
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|35
|75
|2. Rizespor
|35
|67
|3. Pendikspor
|35
|64
|4. Sakaryaspor
|36
|62
|5. Bodrumspor
|35
|61
|6. Göztepe
|35
|59
|7. Eyüpspor
|35
|59
|8. Keçiörengücü
|35
|56
|9. Manisa FK
|35
|56
|10. Bandırmaspor
|35
|54
|11. Boluspor
|35
|52
|12. Tuzlaspor
|35
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|35
|37
|15. Erzurumspor
|35
|36
|16. Altınordu
|35
|34
|17. Adanaspor
|35
|25
|18. Denizlispor
|35
|20
|19. Yeni Malatyaspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|85
|2. Arsenal
|36
|81
|3. Newcastle
|35
|66
|4. M. United
|35
|66
|5. Liverpool
|36
|65
|6. Brighton
|34
|58
|7. Tottenham
|36
|57
|8. Aston Villa
|36
|57
|9. Brentford
|36
|53
|10. Fulham
|36
|51
|11. Chelsea
|35
|43
|12. Crystal Palace
|36
|43
|13. Wolves
|36
|40
|14. Bournemouth
|36
|39
|15. West Ham United
|36
|37
|16. Nottingham Forest
|36
|34
|17. Everton
|36
|32
|18. Leeds United
|36
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|36
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|34
|85
|2. Real Madrid
|34
|71
|3. Atletico Madrid
|34
|69
|4. Real Sociedad
|34
|62
|5. Villarreal
|34
|57
|6. Real Betis
|34
|55
|7. Girona
|34
|48
|8. Athletic Bilbao
|34
|47
|9. Osasuna
|34
|47
|10. Sevilla
|34
|47
|11. Rayo Vallecano
|34
|46
|12. Mallorca
|34
|44
|13. Celta Vigo
|34
|39
|14. Valencia
|34
|37
|15. Almeria
|34
|36
|16. Cadiz
|34
|35
|17. Real Valladolid
|34
|35
|18. Getafe
|34
|34
|19. Espanyol
|34
|31
|20. Elche
|34
|19