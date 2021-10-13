CHP'den yeni hizmet! Anıt yarışması düzenlenecek

Heykel belediyeciliği ile bilinen Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığı, icraatlerine devam ediyor. Bu kez Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığınca Dikmen Çaldağ bölgesinde, Cumhuriyet'in 100. yılına özer bir anıt inşa etmek için yarışma süreci başlatıldı.

"2023 Cumhuriyet'in 100. Yılı Anıtı Yarışması"nın taslak şartnamesini hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayına kadar Türkiye'nin dört bir yanından başvuruları kabul edecek.

KAZANAN PROJENİN HEYKELİ DİKİLECEK

Yarışmayı kazanan anıt, Atatürk'ün Ankara'ya ilk giriş yaptığı nokta olarak bilinen Çankaya ilçesindeki Dikmen Çaldağ bölgesine inşa edilecek.

Açıklamada, konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, kasım ayında ilana çıkmayı planladıklarını ve mayıs ayına kadar eserleri teslim alacaklarını söyledi.