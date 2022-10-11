CHP'den istifa eden Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı

CHP İzmir milletvekili olarak Meclis'e giren ancak daha sonra istifa ederek geçtiği Memleket Partisi'nden de ayrılan Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katılacağını açıkladı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelebi, "Türk milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim" dedi.

Çelebi, "Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Mehmet Ali Çelebi, Meclis'e CHP İzmir Milletvekili olarak girmiş ardından Memleket Partisi'ne geçmişti. Daha sonra bu partiden de ayrılan Çelebi, ağustos ayında AK Parti'ye katılacağı iddialarını yalanlayarak "Bağımsız olarak devam ediyorum" açıklamasını yapmıştı.

Çelebi açıklamasında "Benim ağzımdan çıkmış herhangi bir beyanı duymadan hareket eden, linç eden kendini bilmezlerle yargı önünde hesaplaşacağız. Ben Silivri'de neredeysem hala oradayım" ifadelerini kullanmıştı.