CHP'den ilk açıklamalar

CHP Sözcüsü Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ortada uçuşan rakamları önce çok yüksek açıkladılar. Şimdi bu rakam değişiyor.

Bizim sistemlerimiz çalışıyoruz. Bize ulaşan sonuçlara göre nefes nefese yarış var. Sandık başındaki görevlilerimize bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sayım işleminde usülsüz işlemleri önleyeceğiz. Islak imzalı tutanakları genel merkezimize hızla ulaştıracağız. Balkon konuşmalarıyla kimse suyu bulandırmaya kalkışmasın.

An be an doğru bilgileri bizden almaya devam edin. Şu an itibariyle her iki kişiden birinin oyunu almış gözüküyoruz, teşekkür ederim."

Saat 17.33'te de konuşan Öztrak şunları söylemişti:

"Seçimin en kritik aşamasındayız. Oylara, oy çuvallara, ıslak imzalı tutanaklara sahip çıkacağız. Örgütlerimiz her türlü engellemeye rağmen görevinin başındalar. Genel merkezimizde kurduğumuz veri sistemiyle takip ediyoruz.

Sadece iki adayı oyladığımız için sonuçlar hızla belli olacak. Tüm yetkilileri görevini layıkıyla yapmalarına davet ediyoruz.

Sayım sırasında yapılabilecek tüm usulsüzleri takip edip önleyeceksiniz, ıslak imzalı tutanakları takip edeceksiniz. Islak imzalı tutanakları genel merkezimize hızla ulaştıracaksınız.

Devletin resmi ajansı tarafından açıklanan ilk sonuçlarının nasıl manipüle edildiğimi bütün seçimlerde gördük. Tekrar ediyorum; görevinizin başından ayrılmayacaksınız.

Sonuçlar kesinleşmeden kimse oldu bitti yaratmasın, balkon konuşmasıyla kimse işi bulandırmasın. Bugün hep birlikte kazanacağız, demokrasi kazanacak, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu ülkeye yeniden baharları getireceğiz.

Saat 19.00'da bir açıklama yapacağız. Bu açıklamamızı bekleyiniz."