CHP'den Erdoğan'ın 'başörtüsü' teklifine yanıt

Başörtüsü çözümüne CHP'den ilk yanıt CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Özel, "Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Başörtüsü için kanun teklifi vereceğiz" demişti. O teklif, Meclis başkanlığına sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başörtüsü konusunda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "Dürüstsen samimiysen, çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından CHP'den yanıt gecikmedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Açıklamasında, "Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AKP'de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak" ifadelerine yer verildi.