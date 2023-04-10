CHP'den çok konuşulacak 'Eski AK Partililer' açıklaması

Muhalefet partilerinin siyasete yeni isimler kazandırmak yerine AK Partili eski isimleri aday göstererek AK Parti'yi iktidardan indirmeye çalışması başta kendi seçmeni olmak üzere birçok kesimden tepki alıyor. Muhalefetin buna karşı sunduğu bahane ise çok ilginç: Önemli olan bunların üzerinden düzeni değiştiriyor olmamızdır... Bu ifadeleri kullanan kişi CHP'nin seçim işlerini organize eden ekibin başındaki Oğuz Kaan Salıcı oldu.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, 26 siyasi parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

CHP'nin listesinde yer alan bir isimse büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi bir kesimin büyük tepkisini çekerken, NTV canlı yayınına katılan CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı kamuoyunda yer alan tepkilere yanıt verdi.

CHP'li Salıcı "İsimler üzerinden giden bir süreç yürütmedik. Şu isim şuraya olsun, bu isim buraya olmasın şeklindeki bir görüşmeyi doğru bulmadık. İş birliği konusunda prensip kararı alındı. Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür. Biz ittifakın içindeki siyasi partiler olarak beraber yürüdük.

Tepkiler olur, tepkiler olacaktır. 2018'de ve ondan önceki seçimlerde oldu. Önemli olan bunların üzerinden düzeni değiştiriyor ve Türkiye'nin önünü açıyor olmamız" diye konuştu.

SADULLAH ERGİN DE SESSİZLİĞİNİ BOZDU

DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerine dahil olan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, gazeteci Murat Çelik'e yaptığı açıklamada "Ben Millet İttifakı içinde DEVA Partisi'nin adayıyım. Seçim işbirliği protokolü çerçevesinde DEVA'nın diğer adayları gibi CHP listesindeyim. Bu DEVA'nın tasarrufu. CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.