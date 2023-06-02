CHP'den cesur itiraflar

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, seçimlerde oyların çalındığına yönelik iddialara, "Çalınmadı, biz yenildik, bunu kabul etmeliyiz." diyerek cevap verdi.



Halk TV'de yayınlanan "Sansürsüz" programına konuk olan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, seçimlerde oy çalındığı iddialarına tepki gösterdi.

"HAYIR KARDEŞİM BİZ YENİLDİK"

Atıcı katıldığı programda, oyların çalındığı iddiasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

14 Mayıs ile 28 Mayıs arasında gezdiğim tüm illerde soruyorum: Sizce oylarımız çalındı mı? Evet çalındı.. Peki sizin ilinizde çalındı mı? İnanın bana 3-5 kişi el kaldırıyor. Hayır biz çok güzel koruduk diyorlar.. Bütün iller aynı şeyi söylüyor ve haklılar.

Böyle bir şey empoze edildi insanlara. Hayır kardeşim biz yenildik. Bunu kabul etmezsek, önümüzdeki yerel seçimleri de heba etmiş oluruz.