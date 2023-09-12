CHP'deki rant ve yolsuzluk kavgası istifayla bitti

Aydın'da CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Nevzat Biçer Nikah Salonu'nda yaptığı basın toplantısıyla partisinden istifa ettiğini açıkladı. Zehir zemberek ifadeler kullanan Atay, "Kılıçdaroğlu 30 Ağustos'taki Aydın gezisinde 81 il belediye başkanını açıklamazken bir anda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Özlem Çerçioğlu'nun adaylığını açıkladı. Çerçioğlu'nun yaptığı işlerden dolayı mahkemelerde dosyaları var. 'Bir asfalt ihalesi yaptılar 32 milyon TL'yi hiç ettiler' dedim. Bir kere gelip 'Bu ne?' demediler. Aydın'da CHP diye bir parti yoktur Çerçioğlu partisi vardır. Bu nedenle partimden istifa ediyorum." dedi.

"NE BU ACELE SAYIN KILIÇDAROĞLU?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Atay, "Kılıçdaroğlu Aydın'a üç kere geldi, Aydın İl Başkanlığı'na. Efeler Belediyesi'ne bir kere bile gelmeden sadece Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu 30 Ağustos'taki Aydın gezisinde 81 il belediye başkanını açıklamazken bir anda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Özlem Çerçioğlu'nun adaylığını açıkladı. Parti tüzüğümüz gereğince adayların belirlenme yetkisi Parti Meclisi'ne ait Genel başkana ait değil. Kılıçdaroğlu sizin böyle bir yetkiniz yok iken, Özlem Çerçioğlu'nun makamına başka bir aday yokken, rakibi de yokken Kılıçdaroğlu bu ne telaş. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın adaylığını açıklamadınız. Mersin'i Adana'yı açıklamadan bunu yetkisiz olarak açıklamaya ne gerek duydunuz. Bunu Türkiye merak etti ama Efelerdeki CHP'liler hiç merak etmedi. Çünkü nedenini biliyorlar" dedi.

"CHP EFELER DELEGE SEÇİMİNDE TARİHİN EN KÖTÜ OYUNU OYNANDI"

Geçtiğimiz haftalarda yapılan CHP Efeler delege ve ilçe başkanlığı seçimlerinde tarihin en kötü oyunlarının oynandığını ileri süren Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, "Diğer listedeki arkadaşların sandık başında durmasına izin vermediler. 12 Eylül Anayasasında da böyle yapıldı, bu doğru değil. 80 metrekare yerde 50 derece sıcağın altında seçim yaptılar. Demokrasi ve tüzükle uyuşmayan bu sorunun çözümü için 500 km yürüyen Kılıçdaroğlu'na gittik. Ancak hiç bir sonuç çıkmadı. Bu itirazlarımız 1 hafta 10 gün sonra MYK'nın önüne geldi. Sayın MYK yandaş olduğu Adana ve Mersin'de itiraz etti, Aydın'da hayır. Çünkü Özlem Çerçioğlu emretti bu antidemokratik uygulamayı yaptılar. Çünkü bunlar kurultayda 16 delege sözü üzerine yapıldı. Kayseri'de uyguladığınız kuralı neden Efeler'de uygulamadınız" diye konuştu.

"YEMEK DAVETİNE EFELER BELEDİYE BAŞKANI DAVET EDİLMEDİ"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın programından kerhen haberdar edildiğini de kaydeden Fatih Atay, "Kılıçdaroğlu son olarak 30 Ağustos'ta Aydın Efeler'e geldi. Genel Başkan Yardımcısı beni aradı. 'Aydın Efeler'e geliyoruz' dedi. 'Bir- iki yere ziyaret edelim dedim' bana 'Mümkün değil' dedi. 2 saat sonra bana whatsapptan tükenmez kalemle yazılmış programı gönderdiler. Kemal Kılıçdaroglu'na Kuşadası'nda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerinde yemek verildi. Bu yemeğe Aydın'ın en büyük ilçesi olan Efeler ilçesinin Belediye Başkanı davet edilmedi. Genel Başkan ve yardımcıları da nerde Efeler Belediye Başkanı diye sorma gereği duymadı" diyerek partide dışlandığını dile getirdi.

"ÇERÇİOĞLU'NUN MAHKEMELERDE DOSYALARI VAR"

Aydın'a yaptığı son ziyarette Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Herkes Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyor' sözüne ithafen "Aman beni karıştırma ben hiçbir şeyini örnek almıyorum O'nun. Konuşurken bir daha böyle bir cümle kuracak olursanız 'Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay hariç' deyin. Çerçioğlu'nun yaptığı işlerden dolayı Asliye ve Ağır Ceza mahkemesinde dosyaları var. 'Bir asfalt ihalesi yaptılar 32 milyon TL'yi hiç ettiler' dedim. Bir kere gelip 'Bu ne' demediler. Doğruysa Çerçioğlu'nun yalansa benim için gereğini yapın. Bu nasıl bir parti yönetimi? 4.5 yılda 21 kez denetimden geçtik. Hakkımızda hiç bir dava açılmadı. Tek soruşturma var. O da benim için madalya. Jeotermal tesislerine ruhsat vermedim diye. Seçimde söz vermiştim vahşi üretime ruhsat vermeyeceğim diye" ifadelerine yer vererek parti ve partililer üzerinde Özlem Çerçioğlu korkusu olduğunu ileri sürdü.

"AYDIN'DA CHP DEĞİL, ÇERÇİOĞLU PARTİSİ VARDIR"

Açıklamasının geri kalan bölümünde bugüne kadar aynı partide siyaset yaptıkları CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu eleştiren Fatih Atay, istifasını açıklarken "Ben ev sahibiyim, siz misafirsiniz demiştim. Ancak yağız hırsız ev sahibini bastırıyormuş. Aydın'da CHP yoktur, Özlem Çerçioğlu partisi vardı. Ben bu partiden istifa ediyorum. Görevimi bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğim. Bu arada birçok yalan haber yapılacak biliyorum. Ben herhangi bir partinin başkan, vekil ve yöneticisi ile görüşme yapmadım. Hayatımı verdiğim bu partiden istifa etmenin zorluğunu biliyorum. Ancak bu benim hayatımı verdiğim parti değil, Özlem Çerçioğlu'nun kendisinin çalıp, genel Başkanla beraber yürüttüğü partiden istifa ederken bana oy verenlere şunu soruyorum; Siz olsanız bu kadar dışlanmaya dayanabilir miydiniz" dedi.