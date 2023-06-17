CHP'deki örtülü savaş açığa çıkıyor

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isim Murat Ongun'a yönelik olarak "Eğer siyasete bu kadar meraklıysan, istifa edip siyasete gir" şeklinde bir cevap verdi. Murat Ongun daha önce Kılıçdaroğlu'na "Genel Başkana karşı dikkatli ol" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nu eleştiren paylaşımları beğenmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında 'CHP Genel Başkanlığı' konusundaki tartışmalar hala devam ediyor. CHP liderinin sağ kolu Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'na karşı meydan okuyan İmamoğlu'na açıkça tepki göstererek "Değişim" çağrısı yaptı.

Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday gösterileceğini belirterek, "Grup Başkanımız o mevkidedeyken ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanıyken, Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmaları gerekiyor" şeklinde ifadeler kullandı.

Murat Ongun'un Twitter'daki beğenileri ise gündemde yer aldı. Ongun'un CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu'nu eleştiren paylaşımları beğenmesi, parti içinde yaşanan krizi bir kez daha ortaya koydu.

Ongun'un beğendiği bir paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan "CHP'yi batıran adamlar olarak tarihe geçeceksiniz" ifadeleri bulunuyordu.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki koltuk savaşında yaşanan bu gelişmeler, Murat Ongun'un Twitter'daki beğenileriyle birlikte yeni bir perde açmış durumda.