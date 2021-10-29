CHP defalarca evet dediği tezkereye hayır dedi

Türkiye’nin güvenliği için kritik önemde olan tezkere oylamaları CHP’nin zikzak politikasına dönüştü. Son 71 yılda 76 tezkerenin geçtiği Meclis’te Suriye ve Irak’a iki yıllığına sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereye CHP, gizli ortağı HDP’den gelen baskılar üzerine ‘hayır’ oyu kullandı. CHP, daha önce de kritik iki tezkerede hayır kullanmayı tercih etmişti.

Bunlardan en önemlisi ABD’nin Irak’ı işgali öncesinde 1 Mart 2003’te TBMM’de görüşülen Irak tezkeresi. Deniz Baykal yönetimindeki CHP, 1 Mart tezkeresine ‘hayır’ demişti. CHP’nin tezkerelere karşı hayırcı politikası Libya ve Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştiren Libya Anlaşması’nı takip eden tezkerelere de yansıdı. CHP, başta ABD, Fransa ve Yunanistan olmak üzere ABD’nin etkilediği ülkelerin karşı çıktığı Libya’ya asker göndermeye ilişkin tezkereye de ret vermişti.

EVETTEN KESKİN DÖNÜŞ

Suriye ve Irak tezkeresine hayır oyu kullanmasının gerekçesi olarak yabancı asker ve süreyi gösteren CHP, Suriye ve Irak tezkeresine daha önce 6 kez evet demişti. CHP, söz konusu tezkereye böylece ilk kez hayır oyu kullandı. Tezkerede yabancı asker ifadesi yer aldığı için hayır oyu verdiğini iddia etti, ancak yabancı asker maddesi daha önceki tezkerelerde de yer alıyordu. CHP’nin ikinci bahanesi ise tezkerenin süresinin 2 yıl olması oldu. Meclis'teki oylama ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye’nin, Kuzey Irak ve Suriye’den yönelen terör unsurlarına cevap vermek ve sıcak takip yapmak için tezkereye ihtiyaç olmadığını öne sürdü. Özel, en az 4 ayrı tezkere hazırlanması gerektiğini savundu.