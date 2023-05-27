CHP'de yükselebilmek için Alevi olmak gerekiyor

CHP'nin yönetim kadrolarındaki Alevi kayırmacılığı duyanları hayretler içerisinde bıraktı.

CHP seçmeninin en fazla yüzde 25'i Alevi olduğu halde parti yönetimindeki oran bunun 3 katı yani en az yüzde 75'i buluyor.

Birçok yerde CHP yönetiminde görev alabilmek için ya Alevi olmak ya da Aleviymiş gibi görünmek gerekiyor.

Bütün bunları nereden mi biliyoruz?

Tabii ki CHP içinden gelen itiraflardan.

Buyurun: