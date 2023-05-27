CHP'de yükselebilmek için Alevi olmak gerekiyor
CHP yönetiminde yükselebilmek için ya Alevi olmak y a da Aleviymiş gibi davranmak gerekiyor.
Gündem 27.05.2023, 12:43
CHP'nin yönetim kadrolarındaki Alevi kayırmacılığı duyanları hayretler içerisinde bıraktı.
CHP seçmeninin en fazla yüzde 25'i Alevi olduğu halde parti yönetimindeki oran bunun 3 katı yani en az yüzde 75'i buluyor.
Birçok yerde CHP yönetiminde görev alabilmek için ya Alevi olmak ya da Aleviymiş gibi görünmek gerekiyor.
Bütün bunları nereden mi biliyoruz?
Tabii ki CHP içinden gelen itiraflardan.
Buyurun:
➕Parti'de Alevilere yönelik pozitif ayrımcılık çok absürt bir noktaya geldi. Kütahya'da gençler partide yükselebilmek için Alevi taklidi yapmaya başladı— EHA MEDYA (@eha_medya) May 26, 2023
➖Kılıçdaroğlu: İnanç, kimlik üzerinden siyaset yapılmaz. Kütahya yönetiminden ben de rahatsızımpic.twitter.com/h89WMx3HhC
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|P
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|33
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|3. Beşiktaş
|34
|74
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|41
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|40
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|62
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|36
|62
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|36
|62
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|60
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|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
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|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
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|40
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|36
|39
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|38
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|36
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|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|89
|2. Arsenal
|37
|81
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|37
|72
|4. Newcastle
|37
|70
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|66
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|62
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|37
|58
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|37
|57
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|37
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|41
|14. West Ham United
|37
|40
|15. Bournemouth
|37
|39
|16. Nottingham Forest
|37
|37
|17. Everton
|37
|33
|18. Leicester City
|37
|31
|19. Leeds United
|37
|31
|20. Southampton
|37
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|36
|85
|2. Real Madrid
|36
|74
|3. Atletico Madrid
|36
|73
|4. Real Sociedad
|36
|68
|5. Villarreal
|36
|63
|6. Real Betis
|36
|56
|7. Osasuna
|36
|50
|8. Athletic Bilbao
|36
|50
|9. Girona
|36
|49
|10. Sevilla
|36
|49
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|40
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|40
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|38
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|36
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