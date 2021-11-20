CHP'de üç yıldır bitmeyen seçim kavgası

CHP’de 2018 seçimlerinde parti yönetimi ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında başlayan kavga devam ediyor. 24 Haziran gecesi İnce’nin kaçırıldığı iddia edilmiş, ekran karşısına çıkarılmamıştı. O dönemde seçim sonuçları ile ilgili sistem kuran Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce’ye ilişkin “Mesaj attı, ‘Adam kazandı’ dedi. Kapıda ağlayan gençleri ben teselli ettim. Ortadan kaybolacağına Genel Merkez’e gelseydi” ifadelerini kullandı. Sözlerini sürdüren Adıgüzel, Muharrem İnce için “Ya Onursalcım o akşam ne oldu deseydi? Muharrem Bey ortadan kaybolacağına çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne gelseydi” ifadelerini kullandı.

YÜZLEŞME MESAJI

CHP’den ayrılarak Memleket Partisine geçen Mehmet Ali Çelebi, Adıgüzel’e cevap verdi. Çelebi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Ortadan kaybolma senin işin. 3 senedir neredeydin. Sistemi çökertip koltuğuna yapıştın. Yüreğin yetiyorsa gel konuşalım 24 Haziran’ı.” mesajını paylaştı.