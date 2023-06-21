CHP'de sular durulmuyor, 24 il başkanı istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 81 il başkanıyla görüşmesinde 21 il başkanının istifa ettiği öğrenildi.

Seçim yenilgisi sonrası CHP'de sular durulmuyor. Partide değişim isteyenlerin sesi giderek yükselirken, değişimin başını çeken isimlerden Ekrem İmamoğlu'na destek veren partililer de baskı altında.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 81 il başkanının parti genel merkezinde saatler önce başlayan toplantı sırasında 24 il başkanı istifa etti.

TV 100'ün verdiği bilgiye göre; kritik toplantının öncelikli gündemi, seçim sonrası başlayan değişim tartışmaları oldu.

Toplantıda seçim sonuçları, seçim döneminde yapılan aksaklıklar ve partiye yönelik eleştiriler ele alındı.

TUNÇ SOYER DE DEĞİŞİM DEDİ

Millet İttifakı ve HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi kariyerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği 13. seçimi de kaybetti.

Kılıçdaroğlu'nun yenilgisi sonrası, CHP'de özeleştiriler daha da arttı ve değişim sesleri yükseldi.

Kimileri Kılıçdaroğlu'nun artık bırakması gerektiğini, kimi de yapısal değişikliğe gidilmesini öneriyor.

Son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de değişim isteyenlerin safına katıldı.

Soyer, uzun açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi:

Şimdi CHP’nin sosyal demokrat değerlerine sahip çıkmanın ve bu güzel ülkenin geleceği için doğru bildiklerimizi özgürce söylemenin vaktidir. Şimdi, daha güzel bir ülke kurmanın vaktidir.

Yazık ki değerli partimiz CHP’nin birçok kişi tarafından, kendi kariyeri veya popülaritesi için harcanabilir basit bir kurum olarak görüldüğünü gözlemliyoruz. Ülkemizin bu zor şartları altında, kamu vicdanını ihlal ederek yürütülen tartışmaların dışında kalmak İzmirli olma sağduyumuzun bir sonucudur. Bu duruş; güçsüzlük ya da zafiyetten değil, zerafettendir.

Bir Japon Atasözünde söylendiği gibi; 'Zafer değil yenilgi öğretir'. CHP’nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok. Dünyanın ve ülkenin yaşadığı değişime ayak uydurabilecek dinamizmi ve esnekliği partiye kazandıracak yeni bir örgütlenme anlayışına ihtiyacımız var.