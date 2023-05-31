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CHP'de isyan başladı ama Kılıçdaroğlu kalmakta kararlı

CHP içinde Kılıçdaroğlu'na isyan bayrakları yenilginin akşamı itibariyle açıldı; ancak Kılıçdaroğlu koltuğunu bırakmamakta kararlı görünüyor.

Gündem 31.05.2023, 08:10
CHP'de isyan başladı ama Kılıçdaroğlu kalmakta kararlı

Kılıçdaroğlu’nun seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Merkezi’ne asılan “Ben Kemal, geliyorum” yazılı dev afiş indirildi. Parti içinde de dört koldan isyan başladı. İmamoğlu’nun değişim mesajı vermesinin ardından eski İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısında bulundu. Eski CHP Genel Sekteri Gürsel Tekin ise genel başkanlığa talip oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden yenik çıkmasından sonra, genel merkezdeki 'Ben Kemal, Geliyorum' afişi indirilirken, yükselen istifa çağrılarına koltuğuna dönük talepler eklendi. 28 Mayıs’ın ardından CHP’de yönetim ile muhalefet seçim hesaplaşması için taktik geliştirip pozisyonlarını güçlendirme çabasına odaklandı.

MEDYA ÜZERİNDEN MESAJ

Yenilgi sonrası okların hedefinde olan Kılıçdaroğlu’nun liderliği tartışılırken CHP Genel Başkanı’nın “Ben Kemal geliyorum” sözlerinin yer aldığı ve seçim boyunca genel merkezi süsleyen dev afişi binadan indirildi. İlk mesajlar ise muhalefet medyası üzerinden verilmeye başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’na yönelik isimsiz “Değişmeyen tek şey değişimdir” sözleri kendisini destekleyen medya tarafından ilk sayfalara taşındı.

KILIÇDAROĞLU ÇEKİLİRSE ADAYIM

Eski İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ile CHP'den geçici olarak ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısında bulunurken eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin de Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi halinde genel başkanlığa aday olacağını açıkladı. Tekin, katıldığı radyo yayınında kongre takvimine işaret ederek "Değişime kapalı olan bir siyasi parti yaşayamaz, ayakta duramaz. Tabii ki değişim olacak" dedi. Tekin, kendisinin genel başkanlığa aday olup olmayacağına yönelik sorulan soruya ise, "Zamanı, günü gelince düşünürüz. Genel Başkanım çekilirse düşünürüz" karşılığını verdi. Tekin, "Siz Kılıçdaroğlu aday olmazsa aday olacaksınız bunu söylüyorsunuz değil mi" sorusunu "Tabii inşallah" diye cevapladı. Öte yandan CHP’de peş peşe parti organları seçim sonuçlarını değerlendirecek. Kritik olarak değerlendirilen bu toplantılar çerçevesinde ilk olarak perşembe günü MYK toplanacak. CHP’de cumartesi günü de CHP milletvekilleri ile basına kapalı bir grup toplantısı yapılacak. Hafta sonu da kurultayın yol haritasını belirlemek için Parti Meclisi’nin uzun soluklu bir şekilde toplanması bekleniyor.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 1 Haziran Perşembe günü toplanacak. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 13.00'te yapılacak. MYK toplantısında, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirilecek ve CHP'nin yol haritası ele alınacak. MYK’dan bazı isimlerin de istifa edebileceği CHP kulislerinde konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’na karşı genel başkanlığı rakip olabilecek isimlerin istifası istenebileceği dillendiriliyor. MYK’da Tuncay Özkan’ın istifasının da istenebileceği konuşulanlar arasında.Bu arada CHP Grup Başkanlığı koltuğuna talip olan tek isim Özgür Özel oldu.

FATİH PORTAKAL: KILIÇDAROĞLU KALIYOR

CHP Genel Başkanı ve  Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı  Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Haziran'da CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak.

Göreve devam edip etmeyeceğiyle ilgili gündemdeki tartışmalara değinen Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceğini açıkladı.

Sunduğu haber programında konuşan Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"CHP yoluna aynen devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bu bilgiyi de size vereyim. Şimdiden perşembe günü neler yaşanacağını öğrenin. Ben de öğrendim. Kemal Kılıçdaroğlu görevinde kalıyor."

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