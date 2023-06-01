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CHP'de delege isyanı başladı

CHP'de tüzük değişikliği talebiyle olağanüstü kongre talepleri yükselmeye başladı. Manisa'da bir grup delege acil olarak kongre talebinde bulundu.

Gündem 01.06.2023, 16:50
CHP'de delege isyanı başladı

CHP'de, aralarında eski Manisa İl Başkanı Semih Balaban'ın da bulunduğu bir grup delege, tüzük değişikliği için olağanüstü kurultay toplanmasını talep etti.

Semih Balaban, eski milletvekili Hasan Ören ile CHP Manisa İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Balaban, burada yaptığı konuşmada, demokratik bir parti tüzüğü istediklerini kaydetti. Bunun için Manisa'da "çoban ateşi" yaktıklarını kaydeden Balaban, "Yarın ya da öbür gün Ankara'da büyük bir toplantı yapacağız. Türkiye'nin dört bir yanında bu tüzük kurultayı istemine çok ciddi bir ilgi var. Çünkü CHP'nin ve bu partideki herkesin geleceği demokratik yapıdadır." dedi.

Mevcut anlayışla partinin gelişmesi ve topluma güven vermesinin mümkün olmadığını savunan Balaban, şöyle konuştu:

"Sen 'hak, hukuk, adalet' diyeceksin adaleti partinde uygulamayacaksın. 'Demokrasi' diyeceksin, demokrasiyi partinde uygulamayacaksın. 'Tek adamlıkla' eleştireceksin, tek adamlığı yapacaksın. İşte bu nedenle biz burada partimiz için anlayış değişikliğini talep ediyoruz ve demokratik bir tüzüğü; üyenin, tabanın, söz, yetki ve karar verebileceği bir tüzüğü canıgönülden istiyoruz. Bunu başarabiliriz ya da başaramayız."

"TOPLAMAK İSTEDİĞİMİZ TÜZÜK KURULTAYIDIR"

Hasan Ören ise Türkiye'de modern dünyanın gereklerine uygun, şeffaf ve adil bir demokratik siyaset kurumuna ihtiyaç duyulduğunu, bunu hayata geçirebilecek tek merkezin CHP olduğunu öne sürdü.

Seçimli bir kurultay toplanmasını istemediklerini belirten Ören, şöyle konuştu:

"Toplamak istediğimiz seçimli bir kurultay değildir, tüzük kurultayıdır. Seçimli kurultay bizim işimiz değil. Biz sadece oyunun kurallarının yeniden yazılmasıyla ilgili. Bu basın açıklamasından sonra Türkiye'de bulunan 1300'e yakın kurultay delegelesine bu hazırladığımız taslağı göndereceğiz. Onlarla birlikte önümüzdeki hafta imza kampanyasına başlayacağız, 5'te 1 imzayı toplayarak, sayın genel başkanımıza ve parti meclisine ulaştırıp, bu maddeler üzerinde değişiklik talebimizin görüşülmesi için tüzük kurultayının toplanmasını isteyeceğiz."

Öte yandan tüzük değişikliği için kurultay toplanmasına yönelik hazırlanan metne, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın da aralarında bulunduğu Manisa'dan 13 delegenin imza koyduğu bildirildi.

Konuşmaların ardından bazı partililer, Balaban ve Ören'e sözlü tepki gösterdi, bazı partililer de araya girerek tartışmanın büyümesini önledi. Basın toplantısının ardından Balaban ve Ören, katılımcılarla toplantı yaptı.

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