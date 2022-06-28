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CHP'de bir skandalın anatomisi

Haziran başıydı. Ankara Haber Merkezi’nden arkadaşlar, CHP kulislerinde partinin güçlü ismi, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’yla ilgili konuşulanları paylaştı: “Erdoğdu uzun süredir bir kadınla yaşıyor. Kadın evlenmek istiyor ama Erdoğdu isteksiz. Bir süre sonra ise hem evlenmeye razı oluyor, hem bu evliliğe eşi Özge Erdoğdu’yu ikna ediyor.” Kulis bilgisi böyleydi. Açıkçası fazla “özel” olduğu ve gerçeküstü gibi göründüğü için ilgilenmedik. Bu kısacık hikayenin 20-25 gün sonra patlayacak bir skandalın öncüsü olacağını bilemezdik tabii…

Gündem 28.06.2022, 08:29
CHP'de bir skandalın anatomisi

Haziran başıydı. Ankara Haber Merkezi’nden arkadaşlar, CHP kulislerinde partinin güçlü ismi, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’yla ilgili konuşulanları paylaştı: “Erdoğdu uzun süredir bir kadınla yaşıyor. Kadın evlenmek istiyor ama Erdoğdu isteksiz. Kadın sonunda üçüncü bir kişi aracılığıyla, ‘Benimle evlenmezsen, kayıtları yayınlarım’ diye hafiften şantaj kokan bir mesaj yolluyor. Etkili de oluyor. Erdoğdu hem evlenmeye razı oluyor, hem bu evliliğe eşi Özge Erdoğdu’yu ikna ediyor.”

İLGİNÇ BİR HAL ALIYOR

Kulis bilgisi böyleydi. Açıkçası fazla özel ve fazla gerçeküstü gibi göründüğü için ilgilenmedik. Bu kısacık hikayenin 20-25 gün sonra patlayacak bir skandalın öncüsü olacağını bilemezdik tabii

Netflix’te “Bir Skandalın Anatomisi” diye bir dizi yayınlandı yakınlarda… Aldatmayla başlayan hikaye, tecavüz iddiaları ve İngiliz siyasetini sallayan detaylarla ilginç bir hal alıyor.

Tamam benzetme abartılı, Erdoğdu olayı “aldatma”yla sınırlı. Ama hikayenin diğer kahramanı Tuba Torun’un CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği gibi kritik bir görev yapması, üstelik bu görevi Erdoğdu’yla ilişkisine borçlu olması karşımızda dört dörtlük bir “siyasi skandal” olduğunu gösteriyor.

CHP YÖNETİMİ ŞAHİT

Muhabir arkadaşlarımızın haber verdiği düğün 11 Haziran’da gerçekleşti. 25 Nisan’da eşi Özge Erdoğdu’dan boşanan Aykut Erdoğdu, Boğaz’daki bir otelde Tuba Torun ile evlendi. Çok sayıda CHP’li siyasetçi de ikiliyi yalnız bırakmadı. Kafkas danslarının yapıldığı düğüne katılanların sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarda CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ile Engin Altay göze çarpan isimler oldu. Nikahı da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıydı.

TUBA TORUN’A İTİRAZ ETTİLER

Biraz geriye, 2 yıl öncesine gidelim. Temmuz 2022’deki CHP kurultayında Tuba Torun 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu’na girmek için yeniden aday olur. Canan Kaftancıoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı, Erdoğdu’yla ilişkisi bilinen Torun’a itiraz eder. Ama mücadeleyi Torun kazanır ve Erdoğdu’nun desteğiyle anahtar listeyi delerek YDK üyesi olur. Bundan sonraki hedefi büyük ihtimalle seçilebileceği bir yerden milletvekilliği adaylığıydı ama artık zora girdi.

Çünkü 25 Haziran Cumartesi gecesi Özge Erdoğdu’nun sosyal medyada yayınladığı kayıtlar ve yazdıkları, Aykut Erdoğdu’nun cevapları ve özürleriyle skandal özel ve parti içi olmaktan çıkıp kamusal hale geldi.

KILIÇDAROĞLU’NU 5 KEZ ARAMIŞ

Özge Erdoğdu, “Özge” ismiyle açtığı hesaptan saat 23.53’te, ayrıldığı eşi Aykut Erdoğdu ile arasında geçen ve artık herkesin bildiği telefon kaydını şu notla paylaştı:

“Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu’nun Tuba Torun’la ilişkisini öğrendikten hemen sonra… Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, ‘50 kişi ile yatmış’ dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!”

Aykut Erdoğdu, Özge Erdoğdu’nun yayınladığı kayıtta birkaç ay sonra evleneceği Tuba Torun’u gerçekten çok çirkin ifadelerle aşağılıyor.

Fakat diğer taraftan Tuba Torun’a “babalık” yaparak CHP Parti Meclisi’ne girmesi için yardımcı olduğunu da anlatıyor. Kılıçdaroğlu’nu 5 kez aramış mesela, oy toplamış hatta Tuba Torun Parti Meclisi’ne girsin diye kendi adını listeye bile koydurmamış.

Aykut Erdoğdu, eski eşiyle arasında geçen bu diyaloğu da yeni eşi Tuba Torun ile ilgili sözlerini de yalanlamadı. Sadece bu yayınlardan sonra fenalaşıp hastaneye kaldırıldığını söylediği yeni eşinden “yaşattıkları” için özür diledi.

YÜKSELME KRİTERLERİ

Tuba Torun, Özge Erdoğdu ile yaptığı ve kaydı sosyal medyada yayınlanan bir konuşmada “CHP’de insanların dolarla milletvekili” olduğundan şikayet ediyor ve biz partideki bir başka yükselme kriterini daha öğrenmiş oluyoruz.

Tuba Torun’un Twitter hesabında politikyol.com yazarı olduğu yazıyor. CHP’ye “yakın” sitenin yazarlar kısmına baktığınızda karşımıza 100’den fazla yazar çıkıyor. Medyayı yakından bilen biri, adı pek duyulmamış bu sitedeki yazar kalabalığının anlamını fark eder. Oradaki bilinen, tanınan yazarları istisna tutarak söyleyelim: 100’den fazla yazar CHP’nin arpalığı demek, eş, dost, yeğen ve diğer akrabaların hatır için yazar yapılması demek. Zaten Tuba Torun’un profili de buna uyuyor ve skandalımızı tamamlayan bir başka unsur oluyor.

NEDEN KAYIT, NEDEN ŞİMDİ?

Peki Özge Erdoğdu, eşiyle telefon konuşmasını niye kaydetti?

Ya da düğüne kadar sessiz kalıp, neden düğünden 2 hafta sonra kaydı yayınlama kararı aldı?

Bize gelen kulislerin aksine, Özge Erdoğdu düğünü hiçbir zaman kabullenmemiş miydi?

Kabullenmese de kabullenmiş gibi mi göründü?

Kabullendi de düğünden sonra bilmediğimiz bazı gelişmeler fikrini değiştirmesine mi neden oldu?

Bunları bilemeyiz ama ortalığa dökülenlerle CHP’de “yükselmenin kriterleri”ni görmüş olduk. Avukat olarak kadın haklarıyla ilgilenen, Youtube yayınlarında ahkam kesen Tuba Torun’un evli bir adamla ilişkisi de ayrı garabet.

Kaynak: Yeni Şafak
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