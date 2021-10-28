CHP aslında neye 'hayır' dedi?

CHP’nin ‘hayır’ oyu verdiği yurt dışına asker gönderme tezkereleri bir kez daha Türkiye’nin gündeminde. Ana muhalefetin karşı çıktığı tezkerelerle Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya’dan Suriye’ye Irak’tan Lübnan’a kadar dünyanın birçok noktasında Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korudu, binlerce teröristi bertaraf etti. Özellikle Suriye’nin kuzeyine düzenlenen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtlarıyla Irak’tan Suriye’ye kadar ‘terör koridoru’ planı bozuldu.

3 BİN DEAŞ’LI İMHA EDİLDİ

Fırat Kalkanı Harekatı: 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos 2016’da terör örgütü DEAŞ’a karşı başlatılan Fırat kalkanı Harekatıyla, Suriye’nin Kuzeyinde oluşturulmak istenilen terör koridoruna ilk hançer saplandı. 3 binden fazla DEAŞ’lı teröristin etkisiz hale getirildiği harekâtla 2 bin 55 kilometrekare alan terörden arındırıldı.

AFRİN TERÖRDEN ARINDIRILDI

Zeytin Dalı Harekâtı: TSK, PKK/YPG terör örgütünün Afrin Bölgesinden hudut karakollarına yönelik saldırı ve tacizlerini engellemek maksadıyla 20 Ocak 2018’de Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. 57 gün süren harekâtın sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri 18 Mart 2018’de Afrin şehir merkezinde kontrolü sağladı. 200’den fazla meskun mahallin ve 2 bin kilometrelik alanın terörden arındırıldığı Zeytin Dalı harekatıyla 4 bin 448 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

PKK’YA KUZEY IRAK’TA PENÇE

Pençe Operasyonları: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesinde icra ettiği terör operasyonları Suriye ile sınırlı kalmadı. Irak’ın Kuzeyinde de terör örgütü PKK’nın harekat alanını daraltmak için Pençe Harekatları başlatıldı. Teröristlerin girilemez dedikleri terör inlerine girilen operasyonlarda terör örgütünün sözde doğu karargahı çökertildi. Irak’ın 40 kilometre kadar içine giren TSK bölgede 30’dan fazla üs kurdu.

LOJİSTİK AYAĞINA BÜYÜK DARBE

Türk Silahlı Kuvvetleri 28 Mayıs 2019’da Irak’ın kuzeyine operasyon başlattı. Ardı ardına yapılan “Pençe, Pençe 2, Pençe 3, Pençe Kartal, Pençe Kartal 2 ve Pençe Kaplan” operasyonlarıyla terör örgütüne ait bölgede bulunan binlerce mağara ve sığınak imha edildi. Aralarında kırmızı listede bulunan teröristlerin de olduğu 752 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Zap, Gara ve Kandil gibi önemli noktaların vurulduğu Pençe operasyonlarında PKK’nın kalelerinden biri olarak gösterilen Hakurt’ta da kontrol sağlandı. PKK’nın lojistik ağına darbe vuruldu, PKK’nın sözde doğu karargahı çökertildi.

KOMANDOLAR TEMİZLİYOR

Milli Savunma Bakanlığı 4 Nisan 2021’de Irak’ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek adında iki operasyonun eş zamanlı olarak başlatıldığı açıkladı. 4 Nisan 2021’de Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.

605 yerleşim yeri terörden kurtarıldı

Barış Pınarı Harekatı: 9 Ekim 2019 tarihinde başlayan Barış Pınarı Harekatı’yla TSK, Fırat’ın doğusuna girdi. 4 bin kilometrekare alana yayılmış 605 yerleşim yerinin teröristlerden temizlendiği Barış Pınarı Harekatı’yla binden fazla PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.