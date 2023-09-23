CHP Ankara'da Kılıçdaroğlu'na rağmen 2 aday çıktı

CHP'de tüm gözler önümüzdeki haftalarda yapılacak 38. olağan kurultay öncesi il kongrelerine çevrildi. Bugün Ankara İl Başkanlığı Kongresi ise büyük heyecana sahne olacak. Çünkü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday isteğine rağmen Ankara'da bugün iki adaylı yarış olacak. Kılıçdaroğlu ve ekibinin desteklediği Ümit Erkol ve Sercan Çığgın, il başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı.

CHP Ankara İl Başkanlığının 38. Olağan Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Mevcut İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'nın açış konuşması ile başlayan kongrede, daha sonra Divan Başkanlığı seçimi yapıldı. Divan Başkanlığına oy birliğiyle, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç seçildi. Türkiye'nin ve CHP'nin zor günler geçtiğini savunan Öztunç, "CHP zor günlerin partisidir. Bu devleti kuran partidir. Zor günleri aşmayı her zaman bilmiştir, yine bilecektir." dedi.

Öztunç'un konuşmasının ardından Divan Başkanlığı çalışmalarına başladı. Kongrede seçimlerin "blok liste" yöntemiyle yapılması delegelerin oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuşmasında adaylara başarılar diledi, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Protokol konuşmalarının ardından Divan'a delegeler tarafından yapılan başvuru ile Ümit Erkol ve Sercan Çığgın il başkanlığına aday oldu. 619 delegesi bulunan Ankara İl Başkanlığı Kongresinde öğleden sonra seçimlere geçilecek.

Erkol'un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından desteklendiği biliniyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun tek adaylı kongreyi işaret etmesine rağmen Çığgın da il başkanlığı için yarışacak. Çığgın, CHP'deki değişim hareketine katılan isimler tarafından da destekleniyor.

Kongreye, parti yöneticilerinin yanı sıra Genel Başkan aday adayı Örsan Öymen, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile çok sayıda milletvekili katıldı.