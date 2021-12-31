banner38

Cezayı duyan yasaklı köpekleri ormana terketti

Yasaklı köpeklerin kayıt altına alınması için verilen süre 14 Ocak'ta doluyor. Kayıt yaptırmak istemeyenler ise köpeklerini ormanlara bırakıyor.

Gündem 31.12.2021, 16:11
Cezayı duyan yasaklı köpekleri ormana terketti

Temmuz ayında yürürlüğe giren, Hayvanları Koruma Kanunu ile Pitbull Terrier, Fila Brasileiro, Japanese Tosa, Dogo Argentino, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırk köpeklerin veya bunların melezlerini üreten ve ticaretini yapanlara para cezası getirildi.

2022 yılında ise para cezalarının miktarı artacak. Yasaya uymayanların hayvanlarına el konulacak.

14 Ocak 2022 tarihine kadar yasaklı ırklara ait köpeklerin kısırlaştırılması, onun için de kayıt belgesi alınması gerekiyor.

Bazı köpek sahipleri ise köpeklerini veterinere götürmek yerine ormana ve yol kenarlarına terk ediyor.

İstanbul Çatalca'da yaşayanların ifadelerine göre son bir haftada terk edilen köpeklerin sayısı arttı.

"Üç dört gün içinde 8-10 tane köpek attılar buraya"

Çatalca'da yaşayan İbrahim Karataş, "Bu köpekleri sahipleri buraya salıyor.  Bize çok zorluk veriyorlar. Tavuklarımızı yiyorlar, hatta keçileri bile yiyorlar. Ben de köpek atılırken gördüm, gelip buradan arabayla bırakıp gidiyorlar. Bırakılan köpek arkasından koşa koşa gidiyor ama 300 metre sonra araba kayboluyor. Sahipleri bakamıyorlar, bakamayınca buraya atıyorlar. Şu bir haftada bu terk etme sayıları arttı. Bir haftada her taraf köpek doldu. Üç dört gün içinde 8-10 tane köpek attılar buraya. Yasak diye de atanlar var" dedi.

Göktürk Hayvanseverler Derneği Başkanı Nilgül Sayar, "Arabamdaki Dogo Argentino cinsi köpeği yarım saat önce burada buldum. Bu hayvanı bulalı henüz yarım saat 40 dakika oldu. Hiç tanımadığım bir hayvana tasmayı taktım, zaten kendisi de yanıma geldi. Benim evimde de otobandan bulduğum bir American Staffordshire'ım var. Onlar önceden yasaklı değildi. O köpek şu an kedilerle koyun koyuna yatıyor. Bu hayvanların yetiştirilmesiyle, bazen de karakterinin doğru yönlendirilmemesiyle de alakalı saldırganlıkları." diye konuştu.

"Gerçekten sayı çok arttı"

Dernek Başkanı Nilgül Sayar, şöyle devam etti:

"Bu cinsler dövüş ve damızlık olarak kullanılıp, yavruları satılıp üzerlerinden para kazanılıyor. Dövüşmeyen hayvanı damızlık olarak kullanmaya çalışıyorlar. Genelde 1-2 doğumdan sonra anneleri atıyorlar veya antrenman köpeği olarak diğerlerinin önüne koyuyorlar. Bu yeni tasarı ciddi olarak uygulanmaya başlanacağı söylendiğinden beri de ormanlara ekstra bir atma olayı başladı.

Genelde bu kişiler bu hayvanlar üzerinden para kazanmaya başladığı için şu an kısırlaştırılmış olarak onların bir işine yaramayacak. Böyle olunca da bir masraf kapısı olarak gördükleri için atıyorlar. Ayda zaten ortalama normalde üç dört tane buluyorduk.

Son dönemde, hatta geçen ay her gün bir tane yasaklı ırk dışarıdan aldık. Gerçekten sayı çok arttı. Bu atılanların çoğu evde bakılanlar değil, bunları atanlar üretim amaçlı kullanan tipler. Boş arazide, gecekondu bahçelerinde, çatı aralarında bakan tipler, onlar atıyor şu anda. Çünkü el konulacak, ceza yiyecek. Kısırlaştırmak uğraşmak istemiyor masraf olarak bakıyor."

#Yasaklı köpek #pitbull
Yorumlar (0)
banner35
9
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8