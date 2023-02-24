Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 895 personel alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılması" esaslarında değişiklik yapıldı. Bu kapsamda 895 kişi istihdam edilecek.
Gündem 24.02.2023, 09:33
Sözleşmeli personelin çalışma esaslarına ilişkin düzenlemede yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Afet durumunda ihtiyaç duyulacak personel için daha önce 380 olarak açıklanan sayı 895'e çıkarıldı.
Bu kapsamda; 542 mühendis, 110 mimar, 102 şehir ve bölge plancısı, 76 avukat ve 65 uzmandan oluşan personel, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi uygulamalarında istihdam edilecek.
Alınacak personelde aranacak şartlar ve seçim usullerinde değişiklik yapılabilecek.
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