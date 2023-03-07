Cevizoğlu: Bu Akşener için 9 şiddetinde bir depremdir

Araştırmacı Yazar ve Yorumcu Hulki Cevizoğlu, "Altılı Masa"da yaşananlarla ilgili değerlendirmesinde Meral Akşener'in durumuna özel bir yer ayırdı.

Cevizoğlu, "aday" konusunda partisinin il başkanları da dahil bütün birimlerinden "hayır" aldığı halde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermesinin Akşener ve partisi için 9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu savundu.

Ünlü yorumcu, Akşener'in istifa etmekten başka çaresinin kalmadığını bugün yarın istifa etmek zorunda kalacağını söyledi.

İşte Cevizoğlu'nu o yorumu: