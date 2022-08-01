Çevik Bir tahliye edildi

28 Şubat Davası'na bakan Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 21 Ağustos 2021'den bu yana cezaevinde tutulan Emekli Orgeneral Çevik Bir hakkında tahliye kararı verdi.

Demans hastası olan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir hakkında düzenlenen hastane raporunda, cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı, infazının ertelenmesi gerektiği belirtilmişti.

Bir’in, avukatı Ümit Kara, 15 Haziran’da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na infaz erteleme talebiyle dilekçe vermişti. Dilekçede, Çevik Bir’in ileri demans hastası olduğu, cezaevi koşullarında cezanın anlam ve sonucunu idrak edemediği, yemek yemeyi unutarak aç kalması nedeniyle yaşam tehlikesini içeren sağlık sorunları olduğu anlatılmıştı.

ANKA'nın haberine göre Bir’in avukatı Kara, tahliye kararına ilişkin şunları söyledi: "Çevik Paşa önümüzdeki dakikalarda tahliye olacak. Şu anda işlemleri yapılıyor. 20.00’yi bulduğunda tahliye olmuş olacak. Saat 18.00 itibariyle özgür bir insan.

Denetimli serbestlik yok. İmza, yurt dışı yasağı, ev hapsi olmaksızın infazına ara verildi. Cezaevinde kalamaz şeklinde raporu vardı. Şubat ayından bu yana da işleme konmamıştı ancak geç de olsa işleme konulmuş oldu.”

CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Cezasının infazının 1 yıl süreyle geri bırakılmasına karar verilen Çevik Bir akşam saatlerinde İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan salıverildi. Bir'i, cezaevi çıkışında eşi ve avukatı karşıladı.