Çete operasyonlarının sonucu açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ulusal, bölgesel ve yerel organize suç örgütlerine yönelik mücadelemizi aralıksız sürdüyoruz. Vatan toprağımızın dört bir yanında; organize suç örgütlerinden şehir eşkıyalarına ve sokak çetelerine kadar bu illegal yapılara karşı, 'Kafes' operasyonları düzenliyoruz, düzenlemeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, (Yurtiçinde devam eden operasyonlar) Ulusal, bölgesel ve yerel organize suç örgütlerine yönelik mücadelemizi aralıksız sürdüyoruz. Vatan toprağımızın dört bir yanında; organize suç örgütlerinden şehir eşkıyalarına ve sokak çetelerine kadar bu illegal yapılara karşı, 'Kafes' operasyonları düzenliyoruz, düzenlemeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

Yerlikaya, "4 Haziran-6 Ekim tarihleri arasında organize suçlar ile mücadele kapsamında 378 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 2 bin 874 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 702'si tutuklandı. 594'ü ise adli kontrol ile serbest bırakıldı''. Nasıl teröre, zehir tacirlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve kaçakçılara göz açtırmıyorsak, halkımızın huzurunu kaçıran, güvenliğini tehdit eden organize suç örgütlerine de göz açtırmayacağız" dedi.