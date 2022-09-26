Cerrahî Tekkesi’nin yeni postnişini Ahmet Özhan oldu
Ömer Tuğrul İnançer’in vefatından sonra Cerrahî Tekkesi’nin yeni postnişini sanatçı Ahmet Özhan oldu. Daha önce İnançer ile 17 yaşındayken tanıştığını ve 55 yıldır dost olduklarını anlatan Özhan, son yıllarda tekkede vakit namazlarına da imamlık ediyordu.
Nûreddin Cerrâhî’nin İstanbul’un Karagümrük semtinde kurmuş olduğu, Halvetîyye’nin kolu olan Ramazânîyye’nin altında bulunan Cerrahî Tekkesi’nin yeni postnişini belli oldu. 4 Eylül’de Ömer Tuğrul İnançer’in vefatından sonra postnişin, sanatçı Ahmet Özhan olacak. 1950 yılında Şanlıurfa’da doğan oyuncu ve ses sanatçısı, 80’li yıllarla popüler ve klasik Türk müziği çalışmalarını sürdürürken tasavvuf müziğine yöneldi. Çeşitli film ve dizilerde yer alan Ahmet Özhan, 1998 yılında “devlet sanatçısı” unvanını aldı. Özhan, “Meşk” ismini verdiği tasavvuf albümleri projesini 2006 yılında çıkardığı “Ramazan İlahileri” albümüyle başlattı. Sanatçı, Konya’da düzenlenen Şeb-i Arus törenlerine birçok kez konuk sanatçı olarak katıldı. Gençliğinde tasavvufa ilgi duyan sanatçı, zamanla bu bağını Cerrahi Tekkesi’ne giderek güçlendirdi. Bir röportajında İnançer ile 17 yaşında tanıştığını 55 yıldır dost olduklarını söyleyen Özhan, son yıllarda tekkede vakit namazlarına imamlık ediyordu.
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