CENTCOM başsağlığı dilemişti: Türkiye'ye saldıracak teröristleri eğitiyordu

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) düzenlediği operasyonla geçtiğimiz temmuz ayında Suriye’nin kuzeyinde öldürülen teröristlerden birinin daha kimliği belirlendi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 24 Temmuz’da terör örgütü YPG/PKK elebaşı Salva Yusuk için “Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salva Yusuk 22 Temmuz 2022’de Suriye’nin Kamışlı yakınlarında düzenlenen saldırıda 2 kadın savaşçı ile birlikte öldürüldü” diye taziye mesajı paylaşmıştı. PKK elebaşı Yusuk’un yanındaki 2 teröristten birinin, Suriye’de terör örgütü PKK/YAT’ın sözde Cezire bölge sorumlusu “Roj Habur” kod adlı Civana Heso olduğu doğrulandı. PKK’nın 2014’te kurduğu “YAT” birlikleri, Suriye’de faaliyet yürütüyor ve sınır hattındaki güvenlik güçlerine sızma, pusu ve benzeri eylemleri organize ediyordu. Suriye’deki ABD askerlerinin eğittiği elebaşı terörist Civana Heso’nun, daha önce PKK/YPG’nin suikast eğitimi verdiği sözde Dilovan akademisi kadın sorumlusu olduğu ve Türkiye’ye saldırı düzenleyecek teröristleri eğittiği öğrenildi. Heso’nun eğitim verdiği teröristlerin Barış Pınarı bölgesi ve Mardin-Şırnak hattında görev yapan Mehmetçik’e karşı taciz eylemi ve saldırılar düzenlediği tespit edildi.