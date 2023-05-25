Cengiz Çandar: Protokol Kürtleri rahatsız eder

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, kayyum ve mülteciler ile ilgili Ümit Özdağ ile Millet İttifakı arasında imzalanan protokolün Kürtleri rahatsız edeceğini söyledi.

Millet İttifakı 28 Mayıs seçimlerine 4 gün kala Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile masaya oturdu. "İçişleri Bakanı olursam Amedspor olmayacak" diyen Özdağ ile yapılan protokolde, "kayyum ve mülteciler" ile ilgili maddeler Kürt illerinde rahatsızlığa neden oldu.

Amida Haber'e konuşan Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, protokolde yer alan kayyumlarla ilgili maddenin "kayyumların devamı" şeklinde yorumlanmaması gerektiğini söyledi. Çandar, "Kayyumlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kararı ile atandı. Kılıçdaroğlu kendisi için yoruma gidecek bir şekilde. 'Yargı kararı yok dolayısıyla bu kayyum atamaları yargı kararı sonucu değildir' diyebilir. Ben bütün protokol türündün hoşlanmış değilim, beğenmedim" dedi.

Kürt oylarında bir düşüş yaşanır mı?

Çandar, Özdağ ile yapılan anlaşmanın Kürt oylarında bir düşüşe neden olup olmayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "İkinci turda Kürt oylarında düşüşe neden olur mu, bunu kestirmem çok zor. Kürtler eğer stratejik oy verecekse, düşüş olmaması icap eder. Ama bu protokol Kürtleri rahatsız eder mi eder."

Öte yandan Yeşil Sol Parti'nin 9'uncu sıradan aday gösterdiği için Meclis'e giremeyen adayı ve Diyarbakır Barosu'nun eski Başkanı Mehmet Emin Aktar, Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı'na desteğine yorum yaptı. Aktar, Twitter hesabından Türkçe'de "Baltayı ayağımıza vurduk" anlamına gelen "Das li cokê ket" atasözünü paylaştı. Aktar'ın paylaşımına kısa sürede onlarca yorum ve beğeni yağdı.