Cenazeye gidenlerin bulunduğu midibüs devrildi: 21 yaralı
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde midibüs devrildi. Meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı. Midibüstekilerin, Bursa'dan Tunceli'ye yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.
Gündem 03.10.2022, 08:39 03.10.2022, 08:58
İlçenin Kızıldağ mevkiinde, midibüsün devrildiği ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 21 kişi, çevre ilçe ve il merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Midibüstekilerin, Bursa'dan Tunceli'ye yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.
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