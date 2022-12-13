Cemil Kılıç, Din Kültürü Öğretmenliği görevinden ihraç edildi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmesinin, ihraç kararında etkili olduğunu iddia etti.