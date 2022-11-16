Cemevleri düzenlemesi yasalaştı: Belediyeler destek verebilecek
İçinde cemevleri ve iş kazalarında hayatını kaybeden maden işçilerine ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu teklif yasalaştı. Yasaya göre, belediyeler gerektiği yerde cemevlerine destek olabilecek.
Cemevlerinin elektrik faturaları Kültür ve Turizm bakanlığınca ödenecek. Hayatını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına ölüm aylığı bağlanacak....
Belediyelerden cemevlerine bakım desteği
Cemevleriyle ilgili maddelerin de yer aldığı düzenleme Genel Kurul'dan geçerek yasalaştı. Düzenlemeye göre, cemevlerinin su giderlerinde ise devreye belediyeler girecek. Kullanma suyu ya indirimli olacak ya da ücretsiz karşılanacak
Cemevleri bundan sonra imar planlarında yer alacak. Bu planlar yapılırken bölgenin şartları ve ihtiyaçları doğrultusunda cemevlerine de yer ayrılacak. Belediyeler cemevlerine bakım, onarım ve malzeme desteği verebilecek.
Maden kazasında ölen işçilerin ailelerine ölüm aylığı
Düzenlemede madenci aileleri için de önemli maddeler var. İş kazası sonucu ölen maden işçisinin genel sağlık sigortası da dahil tüm prim borçları silinecek. Kazada hayatını kaybeden maden işçisinin anne babasına aylık bağlanacak, aile fertlerinden bir kişiye istihdam hakkı verilecek.
Ayrıca yasa ile Fiyat İstikrarı Komitesi'nin kuruluş ve görevlerine ilişkin hukuki altyapı da oluşturuldu. ÖTV Kanunu çerçevesinde motorlu araç ticareti yapan mükelleflere teminat yükümlülüğü de getirildi.
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