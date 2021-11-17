Çember genişliyor! 3 aile daha katıldı

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi bu hafta da sürdürdü.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın", "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP, ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı Dolandıran Parti" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP aleyhine slogan attı, tepkilerini dile getirdi.

"Teröristler gece eve girdiler silah zoruyla oğlumu çıkarıp götürdüler"

Oğlu Ramazan Derici için eyleme yeni katılan baba Fesih Derici, gazetecilere, 7 yıl önce çocuğunun PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyledi.

Evladına kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini belirten Derici, şöyle konuştu:

"Oğlum eğer sağ isen çık gel. 7 yıldır senin arkandan ağlıyoruz. Annen de burada seni bekliyor. Teröristler gece eve girdiler silah zoruyla oğlumu çıkarıp götürdüler. O zaman evde yoktum. Sadece eşim vardı. Hayvanları otlattıktan sonra eve gelmişti. Onlarda çocuğu takip etmiş. Annesi de oğlum da götürmesinler diye ağlamış. Silah zoruyla alıp götürdüler. Oğlum o zaman 15 yaşlarındaydı. Demişler ki rahat durmazsan seni, aileni vuracağız. Tehdit etmişler."

2012 yılında kaçırılan oğlu için eyleme yeni katılan Hiyasettin Demir ise "Oğlum seni çok seviyoruz. Ne olursun geri gel. Onu Hasköy ilçesinden kandırıp götürdüler. 9 yıldır görmüyorum ve bir haber alamadım. Oğlum, annen, kardeşlerin seni çok seviyor. Gel teslim ol, orası boş." dedi.

Eyleme katılan Abdurrahman Taş da ağabeyinin 30 yıl önce çobanlık yaparken zorla kaçırıldığını dile getirdi.

O günden bu yana bir haber alamadıklarını anlatan Taş, "Peşine çok düştüm ama bulamadım. Bize göstermediler. Ona ne yaptılar bilmiyorum. Çoban arkadaşı sabah geldi, ağabeyimin götürüldüğünü söyledi. Döneceği günün hayaliyle yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Şemsettin Özcan da Diyarbakır ve Muş'ta yaklaşık 900 gündür eyleme katıldığını bildirerek, "Çocuğumu istiyorum. HDP bizden ne istiyor. Allah belalarını versin. Çocuklarımızı zorla alıyorlar, götürüyorlar. Bunları istemiyoruz. Bunların bizi rahatsız etmeye ne hakkı var?" diye konuştu.