Cemal Aydın hayatını kaybetti
1996-2008 yılarında MKE Ankaragücü Kulübü'nde başkanlık yapan Cemal Aydın, 73 yaşında hayatını kaybetti.
Gündem 08.12.2021, 15:36 08.12.2021, 15:39
Kulüpten alınan bilgiye göre, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören başkent ekibinin eski başkanlarından Cemal Aydın, 73 yaşında yaşamını yitirdi.
MKE Ankaragücü'nde 1996-2008 yılarında başkanlık yapan Cemal Aydın, 2002-2004 yıllarında ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini üstlenmişti.
Başkent ekibi Aydın'ın vefatına ilişkin, "Kulübümüzde uzun yıllar başkanlık yapmış olan Cemal Aydın'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." paylaşımında bulundu.
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