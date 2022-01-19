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Cem Küçük: 'İmamoğlu aday olur ve kazanırsa parlamenter sisteme dönmeyi kabul etmez'

Cem Küçük, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup kazandığında parlamenter sisteme dönmeyi kabul etmeyeceğini dile getirdi.

Gündem 19.01.2022, 11:17 19.01.2022, 16:26
Cem Küçük: 'İmamoğlu aday olur ve kazanırsa parlamenter sisteme dönmeyi kabul etmez'

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup kazandığında parlamenter sisteme dönmeyi kabul etmeyeceğini öne sürdü.

İşte Cem Küçük'ün "Kemal Kılıçdaroğlu aday ki, bu kadar net konuşuyor" başlıklı o yazısı....

Millet İttifakı parlamenter sisteme dönmekte kararlı. Gerçi bunu nasıl yapacaklarını açıklamıyorlar ama döneceğiz diyorlar. En az 368 vekilleri olması lazım ki, referanduma gitsin. Veyahut 400 vekil bulup anayasa değişikliği Meclis'ten geçsin. Bu arada Cumhurbaşkanı da kendilerinden olmalı. 

İttifakın henüz bir adayı yok. Cumhurbaşkanı seçilecek kişi partilerle beraber mi hareket edecek, orası muamma. Ekrem İmamoğlu aday olur ve kazanırsa parlamenter sisteme dönmeyi kabul etmez. 

Millet İttifakı’nın uygulayacağı politikayı zaten bilmiyoruz. Ne var ki Kemal Kılıçdaroğlu’nun son bir yıldır bütün açıklamaları kendisinin aday olacağı yönünde. Çünkü aday olmayacak biri bu kadar net konuşmaz. 

Kemal Bey'in dünkü grup konuşmasına bir bakalım... Söyledikleri kendi vaatleri: “İktidarı kaybetmeden yolsuzluk dosyalarını nasıl yok ederiz, diye düşünüyorlar. Feriştahı gelse yok edemezsiniz. Biz kul hakkının hesabını sormazsak niye iktidar oluyoruz. Kul hakkını, garip gurebanın hakkını hukuku savunmayacaksak, sormayacaksak biz niye iktidar olacağız...”

Tipik bir FETÖ argümanı. “Gün gelir hukuk size de lazım olur.” Yani Kemal Bey 17-25 Aralık ve diğer birçok konuda hükûmete hesap soracağını söylüyor. 

Sürekli vadettiklerinden biri ülkemizdeki Suriyeli göçmenleri ülkesine göndereceğini söylemesi. İki gün önce de aynı sözleri tekrarladı. Hepsini davul ve zurnayla ülkesine göndereceğiz deyip duruyor. Mesela ittifak ortakları Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu bu konuda ne düşünüyor? Onlar göçmen ve mültecilerin ülkemizde kalmasından yanalar. Kemal Bey'e itirazları olacak mı? 

Dün bedava elektrik vaadini tekrarladı. Elinde birçok Büyükşehir belediyesi var. İstese verebilir ama yapmıyor. Bazı CHP’li belediyeler de bunun mümkün olmadığını söylemişti. Ayrıca böyle bir şeyi yapması için Cumhurbaşkanı olması lazım. 

Gençlerin alacağı otomobilden ÖTV alınmayacak, öğrenim kredileri sıfır faizle yapılandırılacak, dedi. Yani Cumhurbaşkanı adayı olacak ki, bunları yapacak. 

Bekleyip görelim... Bugün seçim olsa Kemal Bey adaydır. Tabii bir sene sonra ne olur o zamanki şartlar da önemli. 

Öte yandan içten içe Meral Akşener de aday olmak istiyor, Ekrem İmamoğlu da. Meral Hanım, İmamoğlu aday olursa onu destekler. Bunu sürekli belli ediyor. Mansur Yavaş’ı isteyenlerin sayısı hiç de az değil. CHP teşkilatları Kemal Bey de şimdilik ısrarcı. 

5-6 benzemezin bir araya geldiği yerde daha aday bile ortada yok! İç ve dış politikada ittifakın üyelerinde görüş ayrılıkları var... Kısaca, Millet İttifakı’nın işi zor...

#Cem Küçük #köşe yazısı
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