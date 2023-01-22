Çelik: Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Çelik, mesajında, nefrete nefretle karşılık verilmeyeceğini anlatarak, şu sözlere yer verdi:

"Nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceğiz. İnsanlık suçlarına en iyi cevap, insan onuru temelinde daha büyük dayanışma oluşturmaktır.

Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor. Kuran-ı Kerim’e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar. Faşizme ve nefret siyasetine karşı insanlık temelinde büyük bir dayanışma oluşturmalıyız. Ortak mücadele zeminlerini güçlendirmeliyiz."