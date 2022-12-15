Çelik kapı fabrikasında yangın
Kayseri'de çelik kapı üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Gündem 15.12.2022, 07:08
Melikgazi ilçesindeki Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde'de, çelik kapı üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, tedbir amaçlı fabrika çevresine giriş ve çıkışları sınırlandırdı, etraftaki işletmeleri de boşalttı.
İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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