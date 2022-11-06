Çelebi'den İHA ve SİHA'ların başarısını çekemeyen Tele 1'e tepki: Yazıklar olsun
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, İHA ve SİHA'ları 'Bir algı hikayesi' sözleriyle tanımlayan Tele 1'e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelebi, "Yerli ve milli İHA-SİHA’lar terörist avladıkça, savaşın seyrine etki edince ses nerelerden geliyor. Yazıklar olsun." dedi.
CHP tarafından fonlanan Tele 1'de yayınlanan 'Forum Haftasonu' isimli programda yerli ve milli SİHA’lar ağır ifadelerle hedef alındı.
TELE 1'DEN İHA VE SİHA TANIMI: BİR ALGI HİKAYESİ
İHA ve SİHA'lar için atılan manşetlerin algı operasyonu olduğunu öne süren sunucu Namık Koçak, dünyanın yakından takip ettiği İHA ve SİHA'lar için atılan başlıkları 'eziklik' olarak tanımladı.
İHA ve SİHA'lardan 'Bir algı hikayesi' diye söz eden Tele 1'e AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den tepki geldi.
"TERÖRİST AVLANDIKÇA SES NERELERDEN GELİYOR"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelebi şu ifadeleri kullandı:
"Kanal :TELE1
Başlık: Bir algı hikayesi İHA-SİHA
Yerli ve milli İHA-SİHA’lar terörist avladıkça, savaşın seyrine etki edince ses nerelerden geliyor.
Yazıklar olsun!"
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|Takımlar
|O
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|11
|26
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|12
|24
|3. Başakşehir
|11
|23
|4. Adana Demirspor
|12
|23
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Beşiktaş
|13
|22
|7. Trabzonspor
|11
|21
|8. Konyaspor
|12
|20
|9. Antalyaspor
|12
|16
|10. Alanyaspor
|13
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Karagümrük
|12
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Sivasspor
|12
|10
|17. Hatayspor
|11
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|24
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Boluspor
|11
|19
|5. Manisa FK
|11
|19
|6. Rizespor
|11
|18
|7. Pendikspor
|11
|18
|8. Samsunspor
|12
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Göztepe
|11
|15
|12. Adanaspor
|12
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|10
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|13
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
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|14
|19
|9. Crystal Palace
|13
|17
|10. Liverpool
|12
|16
|11. Brentford
|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. West Ham United
|14
|15
|14. Aston Villa
|14
|15
|15. Leicester City
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|34
|2. Real Madrid
|12
|32
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Real Betis
|12
|23
|5. Osasuna
|13
|23
|6. Real Sociedad
|12
|22
|7. Athletic Bilbao
|13
|21
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Real Valladolid
|13
|17
|11. Valencia
|12
|15
|12. Getafe
|13
|14
|13. Girona
|13
|13
|14. Mallorca
|12
|13
|15. Almeria
|13
|13
|16. Espanyol
|13
|12
|17. Celta Vigo
|13
|11
|18. Cadiz
|13
|11
|19. Sevilla
|12
|10
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|13
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