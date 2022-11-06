Çelebi'den İHA ve SİHA'ların başarısını çekemeyen Tele 1'e tepki: Yazıklar olsun

CHP tarafından fonlanan Tele 1'de yayınlanan 'Forum Haftasonu' isimli programda yerli ve milli SİHA’lar ağır ifadelerle hedef alındı.

TELE 1'DEN İHA VE SİHA TANIMI: BİR ALGI HİKAYESİ

İHA ve SİHA'lar için atılan manşetlerin algı operasyonu olduğunu öne süren sunucu Namık Koçak, dünyanın yakından takip ettiği İHA ve SİHA'lar için atılan başlıkları 'eziklik' olarak tanımladı.

İHA ve SİHA'lardan 'Bir algı hikayesi' diye söz eden Tele 1'e AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den tepki geldi.

"TERÖRİST AVLANDIKÇA SES NERELERDEN GELİYOR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelebi şu ifadeleri kullandı:

"Kanal :TELE1

Başlık: Bir algı hikayesi İHA-SİHA

Yerli ve milli İHA-SİHA’lar terörist avladıkça, savaşın seyrine etki edince ses nerelerden geliyor.

Yazıklar olsun!"