Çekmeköy’de korkutan yangın
Çekmeköy’de binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Gündem 15.12.2021, 08:52
Mehmet Akif Mahallesi Petek Sokak'ta bulunan binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın hasara yol açtı.
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