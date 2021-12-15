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Çay fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Trabzon'un Of ilçesinde bir çay fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Gündem 15.12.2021, 23:49
Çay fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Bölümlü Mahallesi'nde ÇAYKUR'a ait fabrikada ilk belirlemelere göre çay tozunun bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Rize Belediyesi ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ile ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Zeki Karaoğlu da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Belediye Başkanı Sarıalioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 20.30 sıralarında çay tozunun olduğu bölümde, çatı kısmında muhtemelen tozun ısınmasından mütevellit çıkan kıvılcım rüzgarın da etkisiyle yangına dönüştü." dedi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünün bölgeye hizmet eden büyük bir kurum olduğunun altını çizen Sarıalioğlu, ilçede de yaklaşık 25 bin müstahsil bulunduğunu aktardı.

Sarıalioğlu, hızla yangına müdahale eden ekiplerin halen soğutma çalışmalarına devam ettiğini de vurgulayarak, ÇAYKUR'a, fabrika çalışanlarına ve ilçe halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının büyük kısmının söndürüldüğünü, ana çay depolarının olduğu kısımda da kontrol altına alındığını belirten Sarıalioğlu, "ÇAYKUR'dan da ilgili arkadaşlar burada, biz de buradayız, itfaiye ekipleri de görev başında. Soğutma ve söndürme çalışmaları birkaç saate kadar tamamlanır diye temenni ediyorum. Şu anda kontrol altında gibi görünüyor ama yine de hem soğutma hem söndürme açısından bütün ekipler çalışmalara devam edecekler." diye konuştu.

#yangın #çay fabrikası
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