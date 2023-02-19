Çavuşoğlu ve Blinken Hatay'da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a hareket etti.
Gündem 19.02.2023, 16:48
Adana'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na gelen Blinken'ı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.
Çavuşoğlu ve Blinken daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikoptere binerek depremin etkili olduğu Hatay'a hareket etti.
Heyette, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer alıyor.
Kaynak: AA
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