Çavuşoğlu'nun tepki gösterdiği Alman Bakan moral turunda
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisine yönelttiği tepkiler sonrasında moral turuna çıkan Almanya Dışişleri Bakan Annalena Baerbock, CHP, İYİ Parti ve HDP heyetleri ile otelde bir araya geldi. CHP heyeti Alman Bakan Baerbock'a 6'lı masanın görüşlerini iletirken, HDP heyeti ise skandal ifadelerle Türkiye'nin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara yönelik şikayette bulundu.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, göreve geldikten sonraki ilk Türkiye ziyaretini dün gerçekleştirmeye başladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Baerbock ile baş başa görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.
ATILAN YANLIŞ ADIMLARI YÜZÜNE KARŞI BİR BİR SÖYLEDİ
Bakan Çavuşoğlu, Alman Bakanın yüzüne karşı atılan yanlış adımları tek tek sıraladı. Çavuşoğlu "Almanya taraflı davranıyor, Kavala'yı Türkiye aleyhine fonluyorsunuz çünkü kullanıyorsunuz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, ikili görüşmede terörle mücadelenin de masaya yatırıldığını dile getirerek şunları söyledi:
"Terörle ilgili kaygılarımızı da kendilerine aktardık. Başta PKK, YPG, PYD ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine kucak açılmasının müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını bir kere de burada vurgulamak isterim. Maalesef son dönemlerde listesini de Sayın Baerbock'a verdim, Almanya'da PKK'nın faaliyetlerinde bir artış görüyoruz hem de yasaklanmış sembol ve paçavralarıyla birlikte. Yine Stuttgart Başkonsolosluğumuza ait bir aracın kundaklanmasının ardından Alman makamlarına tepkimizi de beklentilerimizi de iletmiştik."
CHP, HDP VE İYİ PARTİ İLE OTELDE GÖRÜŞME
Bakan Çavuşoğlu'nun tepki gösterdiği Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock dünkü görüşmenin ardından bugün ise moral turuna çıktı.
İstanbul'dan Ankara'ya gelen Baerbock, bir otelde CHP, HDP ve İYİ Parti temsilcilerini peş peşe kabul etti.
Baerbock, ilk olarak CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke başkanlığındaki heyeti ağırlamasının ardından, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar başkanlığındaki heyetle görüştü.
Görüşmeye ilişkin CHP'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
6'LI MASANIN GÖRÜŞLERİ PAYLAŞILDI
"Görüşmede, Türkiye'nin seçime doğru gitmekte olduğu önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerimiz Sayın Bakana aktarılmış, bu çerçevede CHP’nin ve 6'lı masanın görüşleri, Sayın Bakan ile paylaşılmıştır. Ayrıca, Avrupa'da ve bölgemizde yaşanan gelişmeler hakkında taraflar arasında dış politika ve güvenlik konularına ilişkin karşılıklı görüş değişiminde bulunulmuştur."
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, HDP'nin ardından İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan başkanlığındaki heyeti kabul etti.
Görüşmeler, basına kapalı gerçekleşti.
OPERASYONLARI ALMAN BAKANA ŞİKAYETETTİLER
Türkiye'nin terörle mücadele ve sınır güvenliği uygulamalarını 'savaş politikası' olarak adlandıran HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, skandal ifadeler ile Alman Bakan'a şikayetlerde bulundu.
Türkiye'nin, PKK'ya yönelik Irak'taki operasyonundan rahatsızlığını ifade eden Sancar, olası Suriye operasyonu ile DEAŞ'ın kuvvet kazanacağını söyledi. Sancar, YPG/PKK'ya yapılacak Suriye operasyonunun önüne geçmeye çalıştı.
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